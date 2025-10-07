Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

विजय देवरकोंडा ने भयानक एक्सीडेंट के बाद बताया सिर में आई है चोट, पोस्ट पढ़कर फैंस हुए परेशान

Vijay Deverakonda Post After Accident: विजय देवरकोंडा ने एक्सीडेंट के बाद अपनी हेल्थ अपडेट दी है। साथ ही अपने फैंस का शुक्रिया भी अदा किया है। अब एक्टर के फैंस उन्हें आराम करने के लिए कह रहे हैं।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 07, 2025

Vijay Deverakonda first tweet After horrific road Accident

विजय देवरकोंडा ने दिया एक्सीडेंट के बाद रिएक्शन

Vijay Deverakonda Post After Accident: जहां एक तरफ विजय देवरकोंडा अपनी और रश्मिका मंदाना की सगाई को लेकर सुर्खियों में थे और उनके फैंस खुश थे, वहीं बीते दिन उस समय सोशल मीडिया पर तहलका मच गया जब खबर आई कि विजय देवरकोंडा का एक्सीडेंट हो गया है और उस समय कार में उनका परिवार भी मौजूद था। हर कोई अपने फेवरेट एक्टर के बारे में जानने को बेताब हो उठा, लेकिन अब खुद एक्टर ने अपने भयानक एक्सीडेंट के बाद रिएक्शन दे दिया है। उन्होंने बताया है कि उनके सिर में चोट आई है, जिसमें काफी दर्द है।

विजय ने खुद दिया हेल्थ अपडेट (Vijay Deverakonda Post After Accident)

विजय देवरकोंडा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने अपने फैंस के लिए हेल्थ अपडेट देते हुए कहा कि सब ठीक है और किसी को तनाव लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने रेड हार्ट इमोजी बनाते हुए लिखा, "सब ठीक है। कार भिड़ गई थी, लेकिन हम सब ठीक हैं। मैंने स्ट्रेंथ वर्कआउट भी किया और अभी घर लौटा हूं। मेरे सिर में थोड़ी चोट आई, जिससे दर्द है, लेकिन ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है जो बिरयानी और नींद से ठीक न हो सके। इसलिए आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारा दुलार। इस खबर से तनाव न लें।"

कब और कहां हुआ एक्सीडेंट (Vijay Deverakonda Accident)

'किंगडम' अभिनेता विजय देवरकोंडा अपने परिवार के साथ पुट्टपर्थी स्थित श्री सत्य साईं बाबा की महासमाधि पर दर्शन के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना तब हुई जब वह हैदराबाद लौट रहे थे। यह घटना तेलंगाना के जोगुलम्बा गडवाल जिले में हैदराबाद-बेंगलुरु राजमार्ग पर हुई। विजय देवरकोंडा के फैंस ऐसे में अब उनकी हेल्थ को लेकर परेशान हो रहे हैं और एक्टर को केवल आराम करने की सलाह दे रहे हैं।

कैसे हुआ था विजय देवरकोंडा का एक्सीडेंट

खबरों के मुताबिक, यह दुर्घटना तेलंगाना के नेशनल हाईवे-44 पर हुई, जब उनकी कार एक बोलेरो से टकरा गई। घटना जोगुलांबा गडवाल जिले के उंडावली इलाके के पास की बताई जा रही है। हाईवे पर एक बोलेरो कार ने अचानक दाईं ओर (Right Turn) मोड़ ले लिया, जिससे विजय की कार अनियंत्रित होकर उससे टकरा गई थी, टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार को काफी नुकसान हुआ है। टक्कर से बाल-बाल बचने के बाद, तेलुगु स्टार कथित तौर पर अपने एक दोस्त की कार में बैठकर हैदराबाद के लिए रवाना हो गए थे। एक्टर के ड्राइवर ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

कैंसर पर बात करते हुए रोईं दीपिका कक्कड़, हेल्थ पर दी जानकारी, बोलीं- मैं अब…
TV न्यूज
Dipika Kakar cry

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tollywood

Published on:

07 Oct 2025 08:14 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / विजय देवरकोंडा ने भयानक एक्सीडेंट के बाद बताया सिर में आई है चोट, पोस्ट पढ़कर फैंस हुए परेशान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Vijay Deverakonda Accident: विजय देवरकोंडा का हुआ एक्सीडेंट, क्षतिग्रस्त कार का वीडियो आया सामने

Vijay Deverakonda car meets accident in Telangana after rashmika mandanna engagement watch video
टॉलीवुड

साउथ के थलाइवा ने 74 साल की उम्र में भी नहीं तोड़ी ये परंपरा, भक्ति में डूबे आए नजर

साउथ के थलाइवा ने 74 साल की उम्र में भी नहीं तोड़ी ये परंपरा, भक्ति में डूबे आए नजर
टॉलीवुड

रश्मिका से सगाई की खबरों के बीच विजय देवरकोंडा ने दिखाई अपनी अंगूठी! Photo देख मची खलबली

Vijay Deverakonda first public appearance after
टॉलीवुड

आखिर क्यों नेटफ्लिक्स से हटाई गईं फिल्म बाहुबली, जानें क्या है इसकी असली वजह

आखिर क्यों नेटफ्लिक्स से हटाई गईं फिल्म बाहुबली, जानें क्या है इसकी असली वजह
टॉलीवुड

2 घंटे 44 मिनट की फिल्म ने बिना किसी स्टार और एक्शन के जीते 4 अवॉर्ड्स, 20 करोड़ में बनी मूवी ने पाई बड़ी सफलता

2 घंटे 44 मिनट की फिल्म ने बिना किसी स्टार और एक्शन के जीते 4 अवॉर्ड्स, 20 करोड़ में बनी मूवी ने पाई बड़ी सफलता
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.