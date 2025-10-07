विजय देवरकोंडा ने भयानक एक्सीडेंट के बाद बताया सिर में आई है चोट, पोस्ट पढ़कर फैंस हुए परेशान

खबरों के मुताबिक, यह दुर्घटना तेलंगाना के नेशनल हाईवे-44 पर हुई, जब उनकी कार एक बोलेरो से टकरा गई। घटना जोगुलांबा गडवाल जिले के उंडावली इलाके के पास की बताई जा रही है। हाईवे पर एक बोलेरो कार ने अचानक दाईं ओर (Right Turn) मोड़ ले लिया, जिससे विजय की कार अनियंत्रित होकर उससे टकरा गई थी, टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार को काफी नुकसान हुआ है। टक्कर से बाल-बाल बचने के बाद, तेलुगु स्टार कथित तौर पर अपने एक दोस्त की कार में बैठकर हैदराबाद के लिए रवाना हो गए थे। एक्टर के ड्राइवर ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।