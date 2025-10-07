विजय देवरकोंडा ने भयानक एक्सीडेंट के बाद बताया सिर में आई है चोट, पोस्ट पढ़कर फैंस हुए परेशान

विजय देवरकोंडा ने दिया एक्सीडेंट के बाद रिएक्शन
Vijay Deverakonda Post After Accident: जहां एक तरफ विजय देवरकोंडा अपनी और रश्मिका मंदाना की सगाई को लेकर सुर्खियों में थे और उनके फैंस खुश थे, वहीं बीते दिन उस समय सोशल मीडिया पर तहलका मच गया जब खबर आई कि विजय देवरकोंडा का एक्सीडेंट हो गया है और उस समय कार में उनका परिवार भी मौजूद था। हर कोई अपने फेवरेट एक्टर के बारे में जानने को बेताब हो उठा, लेकिन अब खुद एक्टर ने अपने भयानक एक्सीडेंट के बाद रिएक्शन दे दिया है। उन्होंने बताया है कि उनके सिर में चोट आई है, जिसमें काफी दर्द है।
विजय देवरकोंडा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने अपने फैंस के लिए हेल्थ अपडेट देते हुए कहा कि सब ठीक है और किसी को तनाव लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने रेड हार्ट इमोजी बनाते हुए लिखा, "सब ठीक है। कार भिड़ गई थी, लेकिन हम सब ठीक हैं। मैंने स्ट्रेंथ वर्कआउट भी किया और अभी घर लौटा हूं। मेरे सिर में थोड़ी चोट आई, जिससे दर्द है, लेकिन ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है जो बिरयानी और नींद से ठीक न हो सके। इसलिए आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारा दुलार। इस खबर से तनाव न लें।"
'किंगडम' अभिनेता विजय देवरकोंडा अपने परिवार के साथ पुट्टपर्थी स्थित श्री सत्य साईं बाबा की महासमाधि पर दर्शन के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि यह दुर्घटना तब हुई जब वह हैदराबाद लौट रहे थे। यह घटना तेलंगाना के जोगुलम्बा गडवाल जिले में हैदराबाद-बेंगलुरु राजमार्ग पर हुई। विजय देवरकोंडा के फैंस ऐसे में अब उनकी हेल्थ को लेकर परेशान हो रहे हैं और एक्टर को केवल आराम करने की सलाह दे रहे हैं।
खबरों के मुताबिक, यह दुर्घटना तेलंगाना के नेशनल हाईवे-44 पर हुई, जब उनकी कार एक बोलेरो से टकरा गई। घटना जोगुलांबा गडवाल जिले के उंडावली इलाके के पास की बताई जा रही है। हाईवे पर एक बोलेरो कार ने अचानक दाईं ओर (Right Turn) मोड़ ले लिया, जिससे विजय की कार अनियंत्रित होकर उससे टकरा गई थी, टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार को काफी नुकसान हुआ है। टक्कर से बाल-बाल बचने के बाद, तेलुगु स्टार कथित तौर पर अपने एक दोस्त की कार में बैठकर हैदराबाद के लिए रवाना हो गए थे। एक्टर के ड्राइवर ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
