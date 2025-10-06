कैंसर पर बात करते हुए रोईं दीपिका कक्कड़, हेल्थ पर दी जानकारी, बोलीं- मैं अब…

Dipika Kakar Cancer: टीवी में सिमर बहू बनकर छाई दीपिका कक्कड़ को कुछ महीनों पहले ही स्टेज 2 का लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिसके बाद उनका रहना, खाना पानी सब कुछ बदल चुका है। एक्ट्रेस की सर्जरी भी हो चुकी है, लेकिन कैंसर के दोबारा होने का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। दीपिका ने कुछ समय पहले बताया था कि उनके कई ब्लड टेस्ट हुए हैं जिनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई थीं, ऐसे में दीपिका अपनी जिंदगी को पहले जैसे जीने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह जानती हैं कि यह सब आसान नहीं है। ऐसे में उन्होंने अपना नया व्लॉग शेयर किया है, जिसमें दीपिका फिर रोती हुई नजर आई हैं और अपनी हालत पर अपडेट दी है।