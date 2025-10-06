Patrika LogoSwitch to English

कैंसर पर बात करते हुए रोईं दीपिका कक्कड़, हेल्थ पर दी जानकारी, बोलीं- मैं अब…

Dipika Kakar Post: दीपिका कक्कड़ एक बार फिर अपने नए ब्लॉग में रोते हुए नजर आईं हैं। उन्होंने अपनी हालत की फैंस को जानकारी दी है। जिसे सुनकर उनके फैंस ने कमेंट की लाइन लगा दी है।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 06, 2025

Dipika Kakar cry

दीपिका कक्कड़ ने दी हेल्थ अपडेट

Dipika Kakar Cancer: टीवी में सिमर बहू बनकर छाई दीपिका कक्कड़ को कुछ महीनों पहले ही स्टेज 2 का लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिसके बाद उनका रहना, खाना पानी सब कुछ बदल चुका है। एक्ट्रेस की सर्जरी भी हो चुकी है, लेकिन कैंसर के दोबारा होने का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। दीपिका ने कुछ समय पहले बताया था कि उनके कई ब्लड टेस्ट हुए हैं जिनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई थीं, ऐसे में दीपिका अपनी जिंदगी को पहले जैसे जीने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह जानती हैं कि यह सब आसान नहीं है। ऐसे में उन्होंने अपना नया व्लॉग शेयर किया है, जिसमें दीपिका फिर रोती हुई नजर आई हैं और अपनी हालत पर अपडेट दी है।

दीपिका कक्कड़ ने दी हेल्थ अपडेट (Dipika Kakar Cancer)

दीपिका कक्कड़ अक्सर फैंस के साथ अपने व्लॉग में दुख और सुख बांटती नजर आती हैं कैंसर की जानकारी और फिर सर्जरी के बारे में भी उन्होंने व्लॉग में ही दी थी। अब दीपिका ने जो नया ब्लॉग शेयर किया है उसमें उन्होंने दिखाया कि वह पति शोएब और बेटे रूहान के साथ हॉलीडे पर गई हुई हैं और वहां उन्होंने खूब एंजॉय किया। वह परिवार के लिए वहां से कई चीजें भी खरीदकर लाईं। इस दौरान जब दीपिका घर लौंटी तो बताया कि कैंसर के बाद उन्होंने पहली बार वो काम किया जिससे उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होती है।

दीपिका ने रोते दी जानकारी (Dipika Kakar Vlog)

दीपिका ने ब्लॉग में दिखाया कि वह परिवार के लिए खाना बना रही हैं, इस दौरान जब दीपिका किचन में गईं तो वह रोने लगीं, दीपिका बेहद इमोशनल हो गईं। वह बार-बार आंखों में आ रहे आंसूओं को पोछने लगीं। उन्होंने कहा कि उन्हें परिवार के लिए काम करना सबसे अच्छा लगता है, लेकिन कैंसर के बाद वह ये सब नहीं कर पा रही थीं और आज लंबे अरसे बाद उन्होंने खाना बनाया है। वो भी काफी मुश्किल से क्योंकि उनके घर काम करने वाले लोग छुट्टी पर हैं तो आज वह परिवार कि लिए कुछ स्पेशल बना रही हैं। दीपिका ने आगे ये भी बताया कि उनकी हालत अब ठीक है और वह धीरे-धीरे स्वस्थ हो रही हैं।

दीपिका के लिए फैंस कर रहे दुआ (Dipika Kakar Liver Cancer)

दीपिका को रोता देख पति शोएब ने उन्हें चुप कराया और इस दौरान दीपिका भी अपने परिवार की तारीफ करती नजर आईं। दीपिका को फिर से काम करता देख उनके फैंस भी खुश हो गए और कमेंट करने लगे। साथ ही दीपिका के लिए दुआ भी करने लगे। 

Published on:

06 Oct 2025 02:03 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / कैंसर पर बात करते हुए रोईं दीपिका कक्कड़, हेल्थ पर दी जानकारी, बोलीं- मैं अब…

