रश्मिका से सगाई की खबरों के बीच विजय देवरकोंडा ने दिखाई अपनी अंगूठी! Photo देख मची खलबली

विजय की अंगूठी पर फैंस का ध्यान तुरंत चला गया था और देखते ही देखते उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और फैंस ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया। सगाई की खबरों के बाद से यह कपल एक साथ नजर नहीं आया है, जबकि सगाई से पहले दोनों को कई बार रेस्टोरेंट और एयरपोर्ट पर एक साथ देखा जाता था। बता दें कि कुछ दिन पहले ही विजय की टीम ने कंफर्म किया था कि विजय और रश्मिका अगले साल फरवरी में शादी के बंधन में बंध जाएंगे। अब फैंस इंतजार कर रहे हैं कि कपल कब सगाई और शादी दोनों का ऐलान करेंगे।