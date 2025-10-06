Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

सगाई की खबरों के बाद रश्मिका मंदाना का पहला पोस्ट आया सामने, बोलीं- हम करीब 10-12 दिनों से…

Rashmika Mandanna Instagram: रश्मिका मंदाना का विजय देवरकोंडा से सगाई और शादी की खबरों के बाद पहला पोस्ट सामने आया है। जिसे पढ़कर फैस एक्ट्रेस से सवाल-जवाब कर रहे हैं।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 06, 2025

Rashmika Mandanna first post after news of engagement with Vijay Devarakonda

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा

Rashmika Mandanna Vijay Devarakonda: साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की सगाई की खबरें इस समय इंटरनेट पर छाई हुई हैं। खबर है कि कपल ने अपना रिश्ता अब सगाई में बदल दिया है और परिवार और दोस्तों के सामने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी है और अगले साल 2026 की फरवरी में शादी करने वाले हैं। अब इन्हीं खबरों के बीच रश्मिका का पहला पोस्ट वायरल हो रहा है। फैंस उम्मीद कर रहे थे कि वह अपनी सगाई के बारे में कुछ कहेंगी, लेकिन रश्मिका ने अपनी आने वाली फिल्म 'थामा' से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है।

रश्मिका मंदाना ने किया पोस्ट (Rashmika Mandanna Vijay Devarakonda)

रश्मिका मंदाना जल्द ही फिल्म 'थामा' में फीमेल लीड रोल प्ले करती नजर आने वाली हैं। फिल्म का ट्रेलर पहले ही आ चुका है और अब इसका गाना 'तुम मेरे ना हुए' इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है। वहीं इस गाने ने कुछ ही दिनों में ट्रेडिन्ग लिस्ट में भी जगह बना ली है। रश्मिका मंदाना ने इसी गाने से जुड़ा एक किस्सा अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में फैंस के साथ शेयर किया है। एक्ट्रेस ने इस गाने की शूटिंग के दौरान ली गई कई तस्वीरें भी पोस्ट की हैं और बताया है कि मूवी का यह गाना असल में प्लान्ड नहीं था, बल्कि अचानक इसके बारे में सोचा गया था।

रश्मिका ने पोस्ट मे लिखा स्पेशल मैसेज (Rashmika Mandanna Instagram)

रश्मिका ने अपनी पोस्ट में लिखा, "हम करीब 10-12 दिनों से एक बहुत कमाल की जगह पर शूटिंग कर रहे थे और आखिरी दिन हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को शानदार आइडिया आया। उन्होंने कहा रुको, हम यहां एक गाना क्यों नहीं शूट करते? यह शानदार लोकेशन है तो क्यों नहीं? और मैंने सोचा क्यों नहीं। हमने करीब 3-4 दिनों में यह सब कर डाला और आखिर में जब यह गाना रेडी हुआ तो इसे देखकर हम सभी हैरान थे।”

टीम की तारीफों के बांधे पूल (Rashmika Mandanna Vijay Devarakonda Engagement Rumours)

रश्मिका ने अपनी पोस्ट में पूरी टीम की तारीफ करते हुए लिखा, "सभी डांसर्स, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, सेट के लोगों, लाइट्स डिपार्टमेंट, डायरेक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट.. सभी के लिए बड़ा सा शाउट आउट। यह गाना आपकी कड़ी मेहनत की वजह से संभव हो पाया है।" पोस्ट भले ही सगाई के बारे में ना हो, लेकिन कमेंट सेक्शन में जनता रश्मिका मंदाना से उनकी सगाई के बारे में सवाल-जवाब कर रही है। कई लोगों ने लिखा है कि सगाई की तस्वीरें डालो रश्मिका। वहीं कई लोग उन्हें बधाई देते नजर आए। ऐसे में फैंस को इंतजार है कि कब कपल इस बारे में खुलकर ऐलान करता है।

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Updated on:

06 Oct 2025 09:24 am

Published on:

06 Oct 2025 09:20 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सगाई की खबरों के बाद रश्मिका मंदाना का पहला पोस्ट आया सामने, बोलीं- हम करीब 10-12 दिनों से…

