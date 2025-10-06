सगाई की खबरों के बाद रश्मिका मंदाना का पहला पोस्ट आया सामने, बोलीं- हम करीब 10-12 दिनों से…

रश्मिका मंदाना जल्द ही फिल्म 'थामा' में फीमेल लीड रोल प्ले करती नजर आने वाली हैं। फिल्म का ट्रेलर पहले ही आ चुका है और अब इसका गाना 'तुम मेरे ना हुए' इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है। वहीं इस गाने ने कुछ ही दिनों में ट्रेडिन्ग लिस्ट में भी जगह बना ली है। रश्मिका मंदाना ने इसी गाने से जुड़ा एक किस्सा अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में फैंस के साथ शेयर किया है। एक्ट्रेस ने इस गाने की शूटिंग के दौरान ली गई कई तस्वीरें भी पोस्ट की हैं और बताया है कि मूवी का यह गाना असल में प्लान्ड नहीं था, बल्कि अचानक इसके बारे में सोचा गया था।