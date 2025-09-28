Vijay Thalapathy: विजय थलापति की रैली में 39 लोगों की मौत, क्यों मची थी भगदड़? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

विजय थलापति तमिल सिनेमा के एक बड़े सुपरस्टार हैं। जिस तरह लोगों को उनकी फिल्मों का इंतजार रहता है, ठीक उसी तरह लोग उनकी रैली के लिए भी पागल दिखे और भयंकर हादसा हो गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। थलापति विजय की रैली में हुए हादसे पर कमल हासन ने अपना पहला रिएक्शन दिया है और पीड़ितों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तमिल में पोस्ट करते हुए कमल हासन ने लिखा, "मेरा दिल कांप रहा है। करूर से आ रही खबर सुनकर मुझे बहुत दुख और हैरानी हुई है। भीड़ में फंसे होने के कारण अपनी जान गंवाने वाले बेगुनाह लोगों के परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन मेरे पास इस दुख को शब्दों में बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं।"