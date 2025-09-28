Patrika LogoSwitch to English

टॉलीवुड

Vijay Thalapathy: विजय थलापति की रैली में 39 लोगों की मौत, क्यों मची थी भगदड़? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

vijay thalapathy rally stampede: साउथ के सुपरस्टार विजय थलापति को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उनकी रैली में शनिवार को भगदड़ मच गई और 39 लोगों की मौत हो गई। जिसमें 8 बच्चे, 16 महिलाएं शामिल थीं। इसके बाद एक्टर का भी बयान सामने आ गया है।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Sep 28, 2025

Vijay Thalapathy Rally Stampede

विजय थलापति की रैली में भगदड़

Vijay Thalapathy Rally: तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और अपने फैंस के बीच 'थलापति' (कमांडर) के नाम से मशहूर विजय का राजनीतिक सफर एक दुखद घटना के साथ शुरू हुआ है। तमिलनाडु में उनकी एक राजनीतिक रैली थी और इस दौरान अचानक भगदड़ मच गई। करीब 39 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। विजय थलापति ने पिछले साल ही राजनीतिक पार्टी बनाई थी जिसका नाम उन्होंने तमिलागा वेत्री कझगम (Tamilaga Vettri Kazhagam) रखा और उसी के वह अध्यक्ष हैं।

विजय थलापति की रैली में 39 लोगों की मौत (Vijay Thalapathy Rally Stampede)

विजय थलापति तमिल सिनेमा के एक बड़े सुपरस्टार हैं। जिस तरह लोगों को उनकी फिल्मों का इंतजार रहता है, ठीक उसी तरह लोग उनकी रैली के लिए भी पागल दिखे और भयंकर हादसा हो गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। थलापति विजय की रैली में हुए हादसे पर कमल हासन ने अपना पहला रिएक्शन दिया है और पीड़ितों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तमिल में पोस्ट करते हुए कमल हासन ने लिखा, "मेरा दिल कांप रहा है। करूर से आ रही खबर सुनकर मुझे बहुत दुख और हैरानी हुई है। भीड़ में फंसे होने के कारण अपनी जान गंवाने वाले बेगुनाह लोगों के परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन मेरे पास इस दुख को शब्दों में बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं।"

कमल हासन ने किया पोस्ट (Kamal Hassan Post On Vijay Thalapathy Rally Stampede)

कमल हासन ने आगे सरकार से निवेदन किया है कि घायलों को उचित इलाज मिले। उन्होंने कहा, "मैं तमिलनाडु सरकार से आग्रह करता हूं कि भीड़ से निकाले गए लोगों को उचित इलाज मिले और प्रभावित लोगों को पर्याप्त राहत दी जाए।" वहीं, खुद थलापति विजय से इस भगदड़ पर अपना रिएक्शन दिया था। उन्होंने लिखा था कि इस घटना से उनका दिल टूट गया है। उनके दिल में इतना दुख है कि वह इसे बयां भी नहीं कर पा रहे हैं।

पुलिस ने बताया क्यों हुआ हादसा

तमिलनाडु पुलिस के मुताबिक, विजय की रैली के लिए 10 हजार लोगों की परमिशन थी। लेकिन, 1 लाख 20 हजार स्क्वायर फीट एरिया में 50 हजार से ज्यादा लोग जमा हो गए। इस दौरान एक्टर 6 घंटे की देरी से पहुंचे। विजय को बताया गया कि 9 साल की एक बच्ची गुम गई थी। उन्होंने मंच से उसे तलाशने की अपील की, जिसके बाद वहां भगदड़ के हालात बन गए।

Updated on:

28 Sept 2025 10:45 am

Published on:

28 Sept 2025 10:32 am

