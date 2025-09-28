फेमस सिंगर Rajvir Jawanda की हालत नाजुक, एक्सीडेंट के बाद आया था हार्ट अटैक, वेंटिलेटर पर रखे गए

पुलिस के अनुसार, सिंगर राजवीर जवंदा का एक्सीडेंट शनिवार को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी इलाके में हुआ। जहां वह अपनी मोटरसाइकिल से शिमला जा रहे थे और अचानक कंट्रोल खो बैठे। फोर्टिस अस्पताल का जो बयान आया है उसमें उन्होंने बताया है कि सिंगर को बेहद नाजुक हालत में दोपहर पौने दो बजे पंजाब के मोहाली स्थित हॉस्पिटल लाया गया था। इस दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोटें आईं हैं हॉस्पिटल लाते समय उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा। उनके सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट है। जैसे ही सिंगर को लाया गया उन्हें तुरंत इमरजेंसी और न्यूरोसर्जरी विभाग की टीम ने देखा।