फेमस सिंगर Rajvir Jawanda की हालत नाजुक, एक्सीडेंट के बाद आया था हार्ट अटैक, वेंटिलेटर पर रखे गए

Rajvir Jawanda Critical Condition: मनोरंजन जगत से बड़ी खबर आ रही है। फेमस पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की एक्सीडेंट के बाद हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट है साथ ही उन्हें एक्सीडेंट के बाद हार्ट अटैक भी आया था।

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Sep 28, 2025

Rajvir Jawanda Critical Condition

फेमस पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का हुआ एक्सीडेंट

Rajvir Jawanda Critical Condition: फेमस पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का शनिवार को एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया। आनन-फानन में सिंगर को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा है। सिंगर की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर आई, चारो तरफ कोहराम मच गया। हर कोई अपने फेवरेट सिंगर के लिए दुआ करने लगा।

सिंगर राजीव जवंदा की हालत नाजुक (Rajvir Jawanda Critical Condition)

पुलिस के अनुसार, सिंगर राजवीर जवंदा का एक्सीडेंट शनिवार को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी इलाके में हुआ। जहां वह अपनी मोटरसाइकिल से शिमला जा रहे थे और अचानक कंट्रोल खो बैठे। फोर्टिस अस्पताल का जो बयान आया है उसमें उन्होंने बताया है कि सिंगर को बेहद नाजुक हालत में दोपहर पौने दो बजे पंजाब के मोहाली स्थित हॉस्पिटल लाया गया था। इस दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोटें आईं हैं हॉस्पिटल लाते समय उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा। उनके सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट है। जैसे ही सिंगर को लाया गया उन्हें तुरंत इमरजेंसी और न्यूरोसर्जरी विभाग की टीम ने देखा।

लाइफ सपोर्ट पर हैं सिंगर (Rajvir Jawanda In ICU)

सिंगर को फोर्टिस अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी हैं। उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम उन पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग सहित कई राजनेताओं ने गायक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

कई बड़े सितारों ने किया पोस्ट

हादसे की खबर मिलते ही पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल, जस बाजवा, कंवर ग्रेवाल और कुलविंदर बिल्ला राजवीर का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। लुधियाना में जन्मे सिंगर राजवीर जवंदा अपने हिट गानों 'काली जवंदे दी', 'जोर', 'सोहनी', 'रब्ब करके', 'तू दिसदा पैंदा', 'मोरनी', 'धीयां', 'खुश रह कर', 'जोगिया' से फेमस हैं।

राजवीर जवंदा के इंस्टाग्राम पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर राजवीर के 2.4 मिलियन फॉलोअर्स और उनके यूट्यूब चैनल पर 931K सब्सक्राइबर हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और नियमित रूप से अपने फैंस और फॉलोअर्स को अपने पर्सनल जिंदगी के बारे में भी अपडेट देते रहते हैं।

बॉलीवुड

Updated on:

28 Sept 2025 08:52 am

Published on:

28 Sept 2025 08:39 am

