Rajasthan Congress: यहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष की रेस में 43 दावेदार, 6 महिलाएं भी मैदान में

अखिल भारतीय कांग्रेस की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक तथा झारखंड विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेश कच्छप ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जिलाध्यक्ष का चयन उन्हीं कार्यकर्ताओं में से किया जाएगा, जो पार्टी की विचारधारा के प्रति निष्ठावान एवं सक्रिय है। उन्होंने कहा कि संगठन के इस नए ढांचे का उद्देश्य पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को नेतृत्व के अवसर देना है।