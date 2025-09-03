Tonk News: तलाई से मवेशियों को लेने गए 9 वर्षीय मासूम की पैर फिसलने से मौत, गांव में मचा कोहराम

टोंक जिले के निवाई उपखंड क्षेत्र के बरथल गांव की तलाई में डूबने से बुधवार को नौ वर्षीय आयुष मीणा की मौत हो गई। इससे गांव में कोहराम मच गया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। परिजनों ने पुलिस को बताया कि बुधवार शाम करीब चार बजे आयुष (9) पुत्र मुकेश मीणा निवासी छोटी बरथल खेत पर कार्य कर रही अपनी मां के लिए चाय लेकर गया था।