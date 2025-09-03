Tonk News: तलाई से मवेशियों को लेने गए 9 वर्षीय मासूम की पैर फिसलने से मौत, गांव में मचा कोहराम

टोंक जिले के निवाई उपखंड क्षेत्र के बरथल गांव की तलाई में डूबने से बुधवार को नौ वर्षीय आयुष मीणा की मौत हो गई। इससे गांव में कोहराम मच गया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। परिजनों ने पुलिस को बताया कि बुधवार शाम करीब चार बजे आयुष (9) पुत्र मुकेश मीणा निवासी छोटी बरथल खेत पर कार्य कर रही अपनी मां के लिए चाय लेकर गया था।
वहां वह मवेशियों को तलाई की ओर लेने चला गया। तलाई की ओर गए मवेशियों को लेने गए आयुष का पैर फिसल गया। जिससे वह तलाई डूब गया। उसकी मां ने चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के खेतों पर काम कर रहे किसान व ग्रामीण दौड़कर आए।
तलाई में डूब बालक को निकालने के लिए ग्रामीण पानी में कूद गए और बालक को बाहर निकाल लिया। तत्काल राजकीय उप जिला अस्पताल निवाई लेकर आए। जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में परिजन विलाप करने लगे। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
मृतक के चाचा ने बताया कि आयुष अपने पिता का इकलौता पुत्र है और उससे बडी बहनें है। वह कक्षा तीन का विद्यार्थी था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।