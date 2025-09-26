रास्ते में एंबुलेंस में हो गया बच्चा पैदा, महिला के हुआ तेज दर्द तो रोकी गाड़ी, ड्राइवर के साथ ईएमटी ने मिलकर कराई डिलेवरी

घर से अस्पताल ले जाते समय प्रसव पीड़ा से जूझ रही एक महिला ने 108 एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दे दिया। एम्बुलेंस स्टाफ ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए एंबुलेंस को रोक दिया और हालात को संभाला। इसके बाद एंबुलेंस ड्राइवर और ईएमटी ने साहस दिखाते हुए प्रसव कराया। अब जच्चा-बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं।
जानकारी के अनुसार निवाई उपखंड के राहौली गांव के सूर्या की ढाणी निवासी कविता बैरवा को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। परिजनों ने तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस को कॉल किया। सूचना मिलते ही ईएमटी गुलबाज मोहम्मद और ड्राइवर मोहम्मद जमील मौके पर पहुंचे और महिला को एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल की ओर रवाना हो गए।
लेकिन रास्ते में ही प्रसव पीड़ा तेज हो गई और हालात ऐसे बन गए कि महिला को तत्काल डिलीवरी कराना जरूरी हो गया। इस नाजुक स्थिति में ईएमटी गुलबाज मोहम्मद और ड्राइवर मोहम्मद जमील ने बिना समय गंवाए महिला का सुरक्षित प्रसव कराया। एम्बुलेंस में गूंजी बच्चे की किलकारी ने पूरे माहौल को खुशियों से भर दिया।
प्रसव के बाद एम्बुलेंस स्टाफ ने एहतियातन महिला और नवजात की स्थिति की जांच की और तुरंत दोनों को निवाई के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने जच्चा और बच्चा का मेडिकल परीक्षण कर इलाज शुरू किया। डॉक्टरों ने बताया कि दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती और स्टाफ तुरंत कदम नहीं उठाता तो स्थिति बिगड़ सकती थी।