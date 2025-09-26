रास्ते में एंबुलेंस में हो गया बच्चा पैदा, महिला के हुआ तेज दर्द तो रोकी गाड़ी, ड्राइवर के साथ ईएमटी ने मिलकर कराई डिलेवरी

प्रसव के बाद एम्बुलेंस स्टाफ ने एहतियातन महिला और नवजात की स्थिति की जांच की और तुरंत दोनों को निवाई के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने जच्चा और बच्चा का मेडिकल परीक्षण कर इलाज शुरू किया। डॉक्टरों ने बताया कि दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती और स्टाफ तुरंत कदम नहीं उठाता तो स्थिति बिगड़ सकती थी।