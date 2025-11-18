Tonk : तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ली युवक की जान, मासूम बच्चों को देख हर किसी का रो रहा था दिल

थानाप्रभारी हरिराम वर्मा ने बताया कि मृतक युवक जलसीना थाना घाड़ निवासी बबलू पुत्र बाबूलाल बलाई है। उन्होंने बताया कि दूनी निवासी प्रेमलाल बलाई की ओर से पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई बबलू देर शाम पैदल सड़क किनारे चल घर जा रहा था। इसी दौरान सामने से लापरवाही व तेज गति से आई ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक ने वाहन चढ़ा दिया। इससे आई गंभीर चोटों से बबूल की मौके पर ही मौत हो गई।