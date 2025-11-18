Tonk : तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ली युवक की जान, मासूम बच्चों को देख हर किसी का रो रहा था दिल

फोटो पत्रिका
दूनी (टोंक)। घाड़ थाना क्षेत्र के जलसीना गांव में सोमवार देर शाम बेकाबू ट्रैक्टर-ट्रॉली ने पैदल जा रहे युवक को कुचल दिया। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजन एवं ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग को लेकर घटनास्थल पर ही युवक के शव को रख धरने पर बैठ गए।
मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजन व ग्रामीणों से समझाइश की पर वह नहीं माने। मंगलवार सुबह पहुंचे पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से वार्ता कर मृतक के परिजनों को सरकारी मदद एवं पत्नी एवं बालकों को योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ अन्य समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन देने पर कई घंटों बाद पुलिस ने युवक के शव का दूनी अस्पताल में पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंपा।
थानाप्रभारी हरिराम वर्मा ने बताया कि मृतक युवक जलसीना थाना घाड़ निवासी बबलू पुत्र बाबूलाल बलाई है। उन्होंने बताया कि दूनी निवासी प्रेमलाल बलाई की ओर से पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई बबलू देर शाम पैदल सड़क किनारे चल घर जा रहा था। इसी दौरान सामने से लापरवाही व तेज गति से आई ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक ने वाहन चढ़ा दिया। इससे आई गंभीर चोटों से बबूल की मौके पर ही मौत हो गई।
थानाप्रभारी वर्मा ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर आरोपी चालक को डिटेन किया गया है। मृतक बबलू के चार व छह वर्ष के मासूमों की मासूमियत देख हर किसी का दिल रो रहा था। मां व पत्नी व भाई की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
बड़ी खबरेंView All
टोंक
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग