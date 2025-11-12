ACB Action In Tonk: एसीबी ने स्टोर कीपर को दबोचा तो मजदूर ले भागा रिश्वत की राशि, नाले में फेंका नोटों का बंडल

आरोपी स्टोर कीपर। फोटो: पत्रिका
टोंक। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने विद्युत वितरण निगम पीपलू के सहायक अभियंता कार्यालय के स्टोर कीपर (सहायक हेल्पर प्रथम) को 8 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी स्टोर कीपर (सहायक हेल्पर प्रथम) नरवास थाना कोटकासिम जिला अलवर हाल टोंक निवासी दीपक सिंह यादव पुत्र रणधीर सिंह है।
महानिदेशक ने बताया कि एसीबी को शिकायत मिली थी कि परिवादी को खेत पर नया विद्युत कनेक्शन स्वीकृत हुआ था। इसमें डीपी के अलावा अन्य सामान स्वीकृत हो चुके थे। वहीं सोमवार को डीपी जारी करने के आदेश हुए थे। आरोपी दीपकसिंह यादव ने डीपी देने की एवज में 10 हजार रुपए पीड़ित से मांगे थे। मंगलवार सुबह पीड़ित ने 10 हजार की जगह 8 हजार रुपए देने की बात कही। इस पर दोनों के बीच सहमति बन गई। इस दौरान पीड़ित ने एसीबी में शिकायत दी।
एसीबी टीम जब सहायक अभियंता कार्यालय पहुंची तो वहां उन्होंने निर्माण कार्य चलता मिला। इससे पहले स्टोर कीपर ने पीड़ित से लिए हुए रुपए कागज में लपेट कर टेबल पर रखने के लिए कहा। एसीबी की भनक लगने पर आरोपी स्टोर कीपर ने वहां काम कर रहे मजदूर को इशारा किया और रुपए ले जाकर फेंकने को कह दिया। इस पर एक मजदूर उक्त कागज में लिपटे रुपए को लेकर फरार हो गया। बाद में वह उन रुपयों को नाथड़ी रोड पर भोपता नाले में फेंक दिया। इसके बाद एसीबी की टीम तलाश में जुट गई।
रिश्वत राशि सहायक अभियंता कार्यालय से नाथडी चौराहे पर जाने वाले आम सड़क पर करीब 150-200 मीटर की दूरी स्थित भोपता खाल के पास आम रोड के दाहिनी साइड के गड्ढे से बरामद हुई। इस पर आरोपी को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ जारी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।
आज करेंगे पेश एसीबी टोंक ने जनवरी से लेकर अब तक यह चौथी कार्रवाई की है। इससे पहले नैनवां, दूसरी उपपंजीयक कार्यालय टोंक तथा तीसरी तहसील कार्यालय में की थी। अब यह चौथी कार्रवाई पीपलू में बिजली निगम कार्यालय में की है। एसीबी आरोपी को बुधवार को एसीबी के टोंक कोर्ट में पेश करेगी।
