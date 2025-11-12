ACB Action In Tonk: एसीबी ने स्टोर कीपर को दबोचा तो मजदूर ले भागा रिश्वत की राशि, नाले में फेंका नोटों का बंडल

एसीबी टीम जब सहायक अभियंता कार्यालय पहुंची तो वहां उन्होंने निर्माण कार्य चलता मिला। इससे पहले स्टोर कीपर ने पीड़ित से लिए हुए रुपए कागज में लपेट कर टेबल पर रखने के लिए कहा। एसीबी की भनक लगने पर आरोपी स्टोर कीपर ने वहां काम कर रहे मजदूर को इशारा किया और रुपए ले जाकर फेंकने को कह दिया। इस पर एक मजदूर उक्त कागज में लिपटे रुपए को लेकर फरार हो गया। बाद में वह उन रुपयों को नाथड़ी रोड पर भोपता नाले में फेंक दिया। इसके बाद एसीबी की टीम तलाश में जुट गई।