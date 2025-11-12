Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

ACB Action In Tonk: एसीबी ने स्टोर कीपर को दबोचा तो मजदूर ले भागा रिश्वत की राशि, नाले में फेंका नोटों का बंडल

ACB Action In Tonk: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने विद्युत वितरण निगम पीपलू के सहायक अभियंता कार्यालय के स्टोर कीपर को 8 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Anil Prajapat

Nov 12, 2025

store-keeper

आरोपी स्टोर कीपर। फोटो: पत्रिका

टोंक। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने विद्युत वितरण निगम पीपलू के सहायक अभियंता कार्यालय के स्टोर कीपर (सहायक हेल्पर प्रथम) को 8 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी स्टोर कीपर (सहायक हेल्पर प्रथम) नरवास थाना कोटकासिम जिला अलवर हाल टोंक निवासी दीपक सिंह यादव पुत्र रणधीर सिंह है।

महानिदेशक ने बताया कि एसीबी को शिकायत मिली थी कि परिवादी को खेत पर नया विद्युत कनेक्शन स्वीकृत हुआ था। इसमें डीपी के अलावा अन्य सामान स्वीकृत हो चुके थे। वहीं सोमवार को डीपी जारी करने के आदेश हुए थे। आरोपी दीपकसिंह यादव ने डीपी देने की एवज में 10 हजार रुपए पीड़ित से मांगे थे। मंगलवार सुबह पीड़ित ने 10 हजार की जगह 8 हजार रुपए देने की बात कही। इस पर दोनों के बीच सहमति बन गई। इस दौरान पीड़ित ने एसीबी में शिकायत दी।

मजदूर ले भागा रिश्वत की राशि

एसीबी टीम जब सहायक अभियंता कार्यालय पहुंची तो वहां उन्होंने निर्माण कार्य चलता मिला। इससे पहले स्टोर कीपर ने पीड़ित से लिए हुए रुपए कागज में लपेट कर टेबल पर रखने के लिए कहा। एसीबी की भनक लगने पर आरोपी स्टोर कीपर ने वहां काम कर रहे मजदूर को इशारा किया और रुपए ले जाकर फेंकने को कह दिया। इस पर एक मजदूर उक्त कागज में लिपटे रुपए को लेकर फरार हो गया। बाद में वह उन रुपयों को नाथड़ी रोड पर भोपता नाले में फेंक दिया। इसके बाद एसीबी की टीम तलाश में जुट गई।

नाले में मिला नोटों का बंडल

रिश्वत राशि सहायक अभियंता कार्यालय से नाथडी चौराहे पर जाने वाले आम सड़क पर करीब 150-200 मीटर की दूरी स्थित भोपता खाल के पास आम रोड के दाहिनी साइड के गड्ढे से बरामद हुई। इस पर आरोपी को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ जारी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

टोंक में इस साल चौथी बड़ी कार्रवाई

आज करेंगे पेश एसीबी टोंक ने जनवरी से लेकर अब तक यह चौथी कार्रवाई की है। इससे पहले नैनवां, दूसरी उपपंजीयक कार्यालय टोंक तथा तीसरी तहसील कार्यालय में की थी। अब यह चौथी कार्रवाई पीपलू में बिजली निगम कार्यालय में की है। एसीबी आरोपी को बुधवार को एसीबी के टोंक कोर्ट में पेश करेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Road News: राजस्थान में यहां 4 लेन हाईवे की मांग ने पकड़ा जोर, बने तो 2 नए जिलों में खुलेगी विकास की नई राह
अलवर
rajasthan road news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 12:41 pm

Published on:

12 Nov 2025 12:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / ACB Action In Tonk: एसीबी ने स्टोर कीपर को दबोचा तो मजदूर ले भागा रिश्वत की राशि, नाले में फेंका नोटों का बंडल

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: राजस्थान के इस कच्चे बांध में हुआ बड़ा छेद, तेजी से बहने लगा पानी, गांव में मचा हड़कंप

leak in Daulat Sagar dam
टोंक

Rajasthan Road Accident: सवारियों से भरी बस हुई बेकाबू, पुलिया पर अधर में लटकी

tonk-accident-1
टोंक

Bisalpur Dam: बजरी से रिसते पानी ने रोका बीसलपुर डेम का गेट, आधा मीटर तक खुले गेट से निकासी जारी

टोंक

टोंक: मिट्टी में दबने से आठवीं कक्षा के छात्र की दर्दनाक मौत, खुशियों के बीच छाया मातम

टोंक

Bisalpur Dam: बीसलपुर ने रचा इतिहास, 100 दिन पार और डेम में जारी जलधारा, पानी की सबसे ज्यादा निकासी का रिकॉर्ड भी टूटा

टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.