लूट के आरोपियों को भेजा जेल, 3 मामलों में प्रोडक्शन वारंट से पुलिस फिर करेगी गिरफ्तार

Accused of robbery sent to jail: लूट मामले में पांच दिन से रिमाण्ड पर चल रहे दोनों आरोपियों को दूनी थाना पुलिस ने रविवार को अवकाश न्यायालय टोड़ारायसिंह में पेश किया।