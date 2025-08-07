7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टोंक

‘कांग्रेस ने रोके छात्रसंघ चुनाव और दोष दे रहे हैं भाजपा को’, अरुण चतुर्वेदी ने पर्ची वाले बयान को लेकर डोटासरा पर भी कसा तंज

Student Union Election: भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस नेता खुद तय कर लें कि छात्रसंघ चुनाव रोके किसने थे।

टोंक

Anil Prajapat

Aug 07, 2025

Arun-Chaturvedi-1
कार्यक्रम में मौजूद वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी। फोटो: पत्रिका

टोंक। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस नेता खुद तय कर लें कि छात्रसंघ चुनाव रोके किसने थे। उनकी सरकार ने रोके थे और दोष भाजपा को दे रहे हैं। भाजपा इन सबको देखेगी। हम लोकतंत्र को बढ़ाने का विश्वास रखते हैं। वे बुधवार को भाजपा जिलाध्यक्ष चन्द्रवीरसिंह चौहान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे।

अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान में छात्रसंघ चुनावों को ही नहीं देश में भी चुनाव नहीं करवाने और संविधान को तोड़ने-मरोड़ ने का काम किया है। चतुर्वेदी ने डोटासरा के पर्ची वाले बयान पर भी जवाब दिया कि ये तो वो बताएं कि उनके सीएम अपने डिप्टी सीएम को नाकारा-निकम्मा कहते थे। तब कौनसी पर्ची चलती थी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: फर्जी प्रमाणपत्र से बन गए टीचर, बीडीओ और स्टेनोग्राफर, SOG जांच में पकड़े गए 24 सरकारी कर्मचारी
जयपुर
SOG

कई कार्यक्रम हुए आयोजित

इधर, भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के जन्मदिन पर बुधवार को विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने सर्वप्रथम अन्नपूर्णा गणेश मन्दिर में पूजन, दर्शन तथा जैन नसिया में आचार्य वर्धमान सागर महाराज से आशीर्वाद लिया। गोकुलधाम गोशाला में भगवान शिव का अभिषेक, गोमाता पूजन किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं से स्नेह मिलाप किया। इसमें हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे वितरित किए गए।

भाजपा जिलाध्यक्ष चन्द्रवीरसिंह चौहान का जन्मदिन मनाया

भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं का प्रेम ही शक्ति है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष चन्द्रवीरसिंह चौहान का जन्मदिन मनाया गया। इसमें निवाई विधायक रामसहाय वर्मा, जिला प्रमुख सरोज बंसल, पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, राजपूत महासभा प्रदेशाध्यक्ष रामसिंह चंदलाई, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पराना, पूर्व जयपुर जिलाध्यक्ष श्याम शर्मा, दीक्षा खंडेलवाल, पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन, जिला महामंत्री विष्णु शर्मा, प्रभु बाडोलिया, जिला उपाध्यक्ष शैलेन्द्र चौधरी आदि मौजूद थे।

ये भी पढ़ें

Barmer Refinery: राजस्थान के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा अपडेट, जानें बाड़मेर रिफाइनरी कब होगी चालू?
जयपुर
Rajasthan Dream Project Refinery

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 01:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / ‘कांग्रेस ने रोके छात्रसंघ चुनाव और दोष दे रहे हैं भाजपा को’, अरुण चतुर्वेदी ने पर्ची वाले बयान को लेकर डोटासरा पर भी कसा तंज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.