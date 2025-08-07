‘कांग्रेस ने रोके छात्रसंघ चुनाव और दोष दे रहे हैं भाजपा को’, अरुण चतुर्वेदी ने पर्ची वाले बयान को लेकर डोटासरा पर भी कसा तंज

भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं का प्रेम ही शक्ति है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष चन्द्रवीरसिंह चौहान का जन्मदिन मनाया गया। इसमें निवाई विधायक रामसहाय वर्मा, जिला प्रमुख सरोज बंसल, पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, राजपूत महासभा प्रदेशाध्यक्ष रामसिंह चंदलाई, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पराना, पूर्व जयपुर जिलाध्यक्ष श्याम शर्मा, दीक्षा खंडेलवाल, पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन, जिला महामंत्री विष्णु शर्मा, प्रभु बाडोलिया, जिला उपाध्यक्ष शैलेन्द्र चौधरी आदि मौजूद थे।