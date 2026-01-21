21 जनवरी 2026,

टोंक

टोंक के CRPF इंस्पेक्टर की छत्तीसगढ़ में मौत, बेटे की सगाई में आने वाले थे घर, राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि

छत्तीसगढ़ में हुए हादसे में दोलतपुरा गांव के सीआरपीएफ निरीक्षक भंवरलाल मीणा की मौत हो गई। बुधवार को पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया।

less than 1 minute read
Google source verification

टोंक

image

Rakesh Mishra

Jan 21, 2026

Tonk CRPF Inspector dies, CRPF Inspector dies in Chhattisgarh, Tonk News, Rajasthan News, टोंक के CRPF इंस्पेक्टर की मौत, CRPF इंस्पेक्टर की छत्तीसगढ़ में मौत, टोंक न्यूज, राजस्थान न्यूज

भंवरलाल मीणा। फाइल फोटो- पत्रिका

दूनी। छत्तीसगढ़ के धरीयाबाद इलाके में मंगलवार को पेट्रोलिंग के दौरान गहरी खाई में बाइक गिरने से घाड़ थाना क्षेत्र के दोलतपुरा गांव निवासी सीआरपीएफ निरीक्षक की मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर बुधवार को गांव पहुंचा तो हर आंख नम हो गई।

2029 में होने वाले थे सेवानिवृत्त

निरीक्षक मीणा अगले महीने अपने गांव दोलतपुरा लौटने वाले थे, क्योंकि उनके दूसरे पुत्र की सगाई की तैयारी चल रही थी। वह 2029 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। इस दुखद समाचार से उनका परिवार और पूरा गांव शोक में डूब गया। पार्थिव शरीर बुधवार सुबह घाड़ थाना क्षेत्र स्थित गांव दोलतपुरा लाया गया, जहां राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। मीणा के पुत्र ने उन्हें मुखाग्नि दी।

जगह-जगह श्रद्धांजलि दी गई

जयपुर से दोलतपुरा तक विशेष वाहन से शव लाए जाने के दौरान जगह-जगह श्रद्धांजलि दी गई। गौरव सैनानी संगठन के पदाधिकारी और सैकड़ों स्थानीय लोग पुष्प वर्षा और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मौजूद रहे। शवयात्रा के दौरान विधायक राजेन्द्र गुर्जर, पूर्व प्रधान बनवारी जाट, सेवानिवृत्त कैप्टन पूर्णवीर सिंह जाट और तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

गार्ड ऑफ ऑनर दिया

शवयात्रा मोक्षधाम पहुंची, जहां सीआरपीएफ ने गार्ड ऑफ ऑनर और राउंड फायर के साथ मीणा को अंतिम विदाई दी। भंवरलाल मीणा मंगलवार को विशेष सूचना मिलने पर बाइक से ऑपरेशन पर निकले थे। इस दौरान बाइक एक गहरी खाई में गिर गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Published on:

21 Jan 2026 09:40 pm

