टोंक के CRPF इंस्पेक्टर की छत्तीसगढ़ में मौत, बेटे की सगाई में आने वाले थे घर, राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि

भंवरलाल मीणा। फाइल फोटो- पत्रिका
दूनी। छत्तीसगढ़ के धरीयाबाद इलाके में मंगलवार को पेट्रोलिंग के दौरान गहरी खाई में बाइक गिरने से घाड़ थाना क्षेत्र के दोलतपुरा गांव निवासी सीआरपीएफ निरीक्षक की मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर बुधवार को गांव पहुंचा तो हर आंख नम हो गई।
निरीक्षक मीणा अगले महीने अपने गांव दोलतपुरा लौटने वाले थे, क्योंकि उनके दूसरे पुत्र की सगाई की तैयारी चल रही थी। वह 2029 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। इस दुखद समाचार से उनका परिवार और पूरा गांव शोक में डूब गया। पार्थिव शरीर बुधवार सुबह घाड़ थाना क्षेत्र स्थित गांव दोलतपुरा लाया गया, जहां राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। मीणा के पुत्र ने उन्हें मुखाग्नि दी।
जयपुर से दोलतपुरा तक विशेष वाहन से शव लाए जाने के दौरान जगह-जगह श्रद्धांजलि दी गई। गौरव सैनानी संगठन के पदाधिकारी और सैकड़ों स्थानीय लोग पुष्प वर्षा और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मौजूद रहे। शवयात्रा के दौरान विधायक राजेन्द्र गुर्जर, पूर्व प्रधान बनवारी जाट, सेवानिवृत्त कैप्टन पूर्णवीर सिंह जाट और तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
शवयात्रा मोक्षधाम पहुंची, जहां सीआरपीएफ ने गार्ड ऑफ ऑनर और राउंड फायर के साथ मीणा को अंतिम विदाई दी। भंवरलाल मीणा मंगलवार को विशेष सूचना मिलने पर बाइक से ऑपरेशन पर निकले थे। इस दौरान बाइक एक गहरी खाई में गिर गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
