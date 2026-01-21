टोंक के CRPF इंस्पेक्टर की छत्तीसगढ़ में मौत, बेटे की सगाई में आने वाले थे घर, राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि

निरीक्षक मीणा अगले महीने अपने गांव दोलतपुरा लौटने वाले थे, क्योंकि उनके दूसरे पुत्र की सगाई की तैयारी चल रही थी। वह 2029 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। इस दुखद समाचार से उनका परिवार और पूरा गांव शोक में डूब गया। पार्थिव शरीर बुधवार सुबह घाड़ थाना क्षेत्र स्थित गांव दोलतपुरा लाया गया, जहां राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। मीणा के पुत्र ने उन्हें मुखाग्नि दी।