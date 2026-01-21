Sachin Pilot: भर्ती परीक्षा की OMR शीट में फर्जीवाड़े पर बोले सचिन पायलट, भजनलाल सरकार को दी ऐसी नसीहत

उन्होंने हाल ही में प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज की पालकी को उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा रोके जाने के साथ ही उनके समर्थकों पर की गई लाठीचार्ज की निन्दा की। उन्होंने कहा कि हिन्दू संरक्षण की बात करने वाले ही साधु-संतों, शंकराचार्य को अपमानित कर रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है कि वह अलग विचारधारा की सोच के हैं। सचिन पायलट ने कहा कि 2018-19 में हुई परीक्षा में OMR शीट खुलासे पर जो भी जांच में दोषी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पायलट ने आगे कहा कि पिछली सरकार के कार्यों की जांच करो, पर अपनी सरकार में हो रहे खुलासों की भी जांच करे।