Sachin Pilot: भर्ती परीक्षा की OMR शीट में फर्जीवाड़े पर बोले सचिन पायलट, भजनलाल सरकार को दी ऐसी नसीहत

कार्यशाला को संबोधित करते सचिन पायलट। फोटो- पत्रिका
टोंक। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि यदि राजनीतिक दुर्भावनावश मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटे गए तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी। उन्होंने केंद्र की भाजपा गठबंधन पर आरोप लगाया कि मतदाता गहन पुनरीक्षण के जरिए वास्तविक मतदाताओं के नाम एक राजनीतिक दल के फायदे के लिए हटाए गए हैं, जिसकी शिकायत कांग्रेस ने हाल ही में दिल्ली एवं जयपुर में की है।
सचिन पायलट बुधवार को टोंक आए थे। उन्होंने निजी मैरिज गार्डन में कांग्रेस के बीएलए व कार्यकर्ताओं की कार्यशाला में कई टिप्स दिए। इस दौरान पायलट ने कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर किसी भी मतदाता को उसके संवैधानिक मतदान के अधिकार से वंचित नहीं होने देगी। पायलट ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित नहीं हो, ऐसे मतदाता के नाम जुड़वाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता साथ में जाकर मदद करें।
उन्होंने हाल ही में प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज की पालकी को उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा रोके जाने के साथ ही उनके समर्थकों पर की गई लाठीचार्ज की निन्दा की। उन्होंने कहा कि हिन्दू संरक्षण की बात करने वाले ही साधु-संतों, शंकराचार्य को अपमानित कर रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है कि वह अलग विचारधारा की सोच के हैं। सचिन पायलट ने कहा कि 2018-19 में हुई परीक्षा में OMR शीट खुलासे पर जो भी जांच में दोषी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पायलट ने आगे कहा कि पिछली सरकार के कार्यों की जांच करो, पर अपनी सरकार में हो रहे खुलासों की भी जांच करे।
