21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Sachin Pilot: भर्ती परीक्षा की OMR शीट में फर्जीवाड़े पर बोले सचिन पायलट, भजनलाल सरकार को दी ऐसी नसीहत

टोंक में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने मतदाता सूची में नाम काटे जाने के आरोप पर केंद्र की भाजपा गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी मतदाता को उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं होने देगी।

less than 1 minute read
Google source verification

टोंक

image

Rakesh Mishra

Jan 21, 2026

Sachin Pilot, OMR sheet fraud, OMR sheet fraud in Rajasthan, SIR, SIR in Rajasthan, Tonk News, Rajasthan News, सचिन पायलट, ओएमआर शीट फर्जीवाड़ा, ओएमआर शीट फर्जीवाड़ा इन राजस्थान, एसआईआर, एसआईआर इन राजस्थान, टोंक न्यूज, राजस्थान न्यूज

कार्यशाला को संबोधित करते सचिन पायलट। फोटो- पत्रिका

टोंक। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि यदि राजनीतिक दुर्भावनावश मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटे गए तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी। उन्होंने केंद्र की भाजपा गठबंधन पर आरोप लगाया कि मतदाता गहन पुनरीक्षण के जरिए वास्तविक मतदाताओं के नाम एक राजनीतिक दल के फायदे के लिए हटाए गए हैं, जिसकी शिकायत कांग्रेस ने हाल ही में दिल्ली एवं जयपुर में की है।

कार्यशाला में कई टिप्स दिए

सचिन पायलट बुधवार को टोंक आए थे। उन्होंने निजी मैरिज गार्डन में कांग्रेस के बीएलए व कार्यकर्ताओं की कार्यशाला में कई टिप्स दिए। इस दौरान पायलट ने कहा कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर किसी भी मतदाता को उसके संवैधानिक मतदान के अधिकार से वंचित नहीं होने देगी। पायलट ने कार्यकर्ताओं से कहा कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित नहीं हो, ऐसे मतदाता के नाम जुड़वाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता साथ में जाकर मदद करें।

यह वीडियो भी देखें

शंकराचार्य के समर्थकों पर की गई लाठीचार्ज की निन्दा

उन्होंने हाल ही में प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज की पालकी को उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा रोके जाने के साथ ही उनके समर्थकों पर की गई लाठीचार्ज की निन्दा की। उन्होंने कहा कि हिन्दू संरक्षण की बात करने वाले ही साधु-संतों, शंकराचार्य को अपमानित कर रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है कि वह अलग विचारधारा की सोच के हैं। सचिन पायलट ने कहा कि 2018-19 में हुई परीक्षा में OMR शीट खुलासे पर जो भी जांच में दोषी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पायलट ने आगे कहा कि पिछली सरकार के कार्यों की जांच करो, पर अपनी सरकार में हो रहे खुलासों की भी जांच करे।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Food Security Scheme : राजस्थान के इन तीन जिलों में खुलेंगे अनाज एटीएम, ऐसे परिवारों को मिलेगा लाभ
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Jan 2026 09:27 pm

Published on:

21 Jan 2026 09:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Sachin Pilot: भर्ती परीक्षा की OMR शीट में फर्जीवाड़े पर बोले सचिन पायलट, भजनलाल सरकार को दी ऐसी नसीहत

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

टोंक के CRPF इंस्पेक्टर की छत्तीसगढ़ में मौत, बेटे की सगाई में आने वाले थे घर, राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि

Tonk CRPF Inspector dies, CRPF Inspector dies in Chhattisgarh, Tonk News, Rajasthan News, टोंक के CRPF इंस्पेक्टर की मौत, CRPF इंस्पेक्टर की छत्तीसगढ़ में मौत, टोंक न्यूज, राजस्थान न्यूज
टोंक

राजस्थान के CRPF इंस्पेक्टर भंवरलाल मीणा छत्तीसगढ़ में शहीद, बिलखते हुए पत्नी बोलीं- अगले महीने आने वाले थे घर

CRPF Inspector Bhanwarlal Meena (3)
टोंक

Tonk: गाय के मुंह में विस्फोट से फटा जबड़ा, आक्रोशित गौसेवकों ने थाने के बाहर दिया दिया धरना और रख दी ये मांग

Tonk
टोंक

Tonk: निकलनी थी बारात लेकिन उठी दूल्हे की अर्थी, 2 बहनों के इकलौते भाई की दर्दनाक मौत, घर में मचा कोहराम

Tonk Accident
टोंक

Rajasthan: युवती की लाज बचाने की मिली ऐसी सजा, दरिंदों ने खाटू श्यामजी दर्शन कर लौट रहे MP के युवक को चलती ट्रेन से फेंका

Arvind-Kewat
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.