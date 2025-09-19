Rajasthan: 13 लाख रुपए से भरा ATM उखाड़कर ले गए, पुलिस ने खंगाले 500 CCTV फुटेज; 4 आरोपी गिरफ्तार

टोंक। मालपुरा पुलिस ने एक माह पूर्व करीब 13 लाख रुपए से भरे एटीएम को उखाड़कर ले जाने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे एटीएम मशीन को बरामद किया है।
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम बेनीवाल, उपाधीक्षक आशीष कुमार प्रजापत एवं थाना प्रभारी चेनाराम बेडा के निर्देशन में गठित टीम ने गत 14 अगस्त रात को 12 लाख 77 हजार रुपए से भरे एटीएम को उखाड़ कर ले जाने के मामले में अंतर राज्य एटीएम चोर गैंग के गौरव दोरिया पुत्र बाबूलाल जागा निवासी रेनी जिला अलवर हाल गोपी नगर विजयपुर मीणा पारली जयपुर, महेंद्र मीणा पुत्र राम खिलाड़ी निवासी मुकुंदपुरा अलवर हाल जगतपुरा जयपुर, सोनू सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी शिवाजी पार्क खरवास कच्ची बस्ती अलवर एवं शिवम पुत्र गिरिराज सिंह निवासी गुढा कटला थाना बसवा जिला दौसा हाल प्रताप नगर जयपुर को गिरफ्तार किया है।
विशेष टीम ने 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चैक किए। पूछताछ के बाद एटीएम मशीन को रेनी गांव के एक कुएं से बरामद की है। आरोपी घटना से एक-दो दिन पूर्व कस्बे में लगे एटीएम मशीन की रैकी कर देर रात एटीएम को कार के पीछे रास्ते से बांधकर तोड़कर कच्चे रास्तों से होते हुए ले जाते थे।
आरोपी गोरी दोरिया के रानी जिला अलवर, महेंद्र मीणा के खिलाफ रेनी, सोनू सिंह के खिलाफ कठुमंर जिला अलवर, ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर, शिवाजी पार्क थाना अलवर, कानोता जयपुर एवं शिवम सिंह के खिलाफ बसवा थाने में मामले दर्ज है।
पुलिस अब अंकित पुत्र रमेश निवासी जटवाड़ा दौसा, राकेश पुत्र गिरिराज निवासी हाथोज अलवर, योगेश पुत्र राम खिलाड़ी रेणी एवं अजय पुत्र रमेश निवासी जटवाड़ा जिला दौसा की तलाश कर रही है।