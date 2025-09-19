Rajasthan: 13 लाख रुपए से भरा ATM उखाड़कर ले गए, पुलिस ने खंगाले 500 CCTV फुटेज; 4 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम बेनीवाल, उपाधीक्षक आशीष कुमार प्रजापत एवं थाना प्रभारी चेनाराम बेडा के निर्देशन में गठित टीम ने गत 14 अगस्त रात को 12 लाख 77 हजार रुपए से भरे एटीएम को उखाड़ कर ले जाने के मामले में अंतर राज्य एटीएम चोर गैंग के गौरव दोरिया पुत्र बाबूलाल जागा निवासी रेनी जिला अलवर हाल गोपी नगर विजयपुर मीणा पारली जयपुर, महेंद्र मीणा पुत्र राम खिलाड़ी निवासी मुकुंदपुरा अलवर हाल जगतपुरा जयपुर, सोनू सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी शिवाजी पार्क खरवास कच्ची बस्ती अलवर एवं शिवम पुत्र गिरिराज सिंह निवासी गुढा कटला थाना बसवा जिला दौसा हाल प्रताप नगर जयपुर को गिरफ्तार किया है।