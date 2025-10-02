Bisalpur Dam: बीसलपुर डेम ने तोड़ा सर्वाधिक दिनों तक छलकने का रिकॉर्ड, लगातार 69वें दिन भी छलक रहा डेम

बीसलपुर डेम में सर्वाधिक दिन तक छलकने का टूटा रिकॉर्ड, पत्रिका फोटो
Bisalpur Dam Overflow: जयपुर, टोंक व अजमेर जिले की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध के गेट इन दिनों पिछले 69 दिनों से लगातार खुले हैं। बीसलपुर डेम ने इस साल सर्वाधिक दिनों तक छलकने का वर्ष 2019 का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। वर्ष 2019 में डेम के गेट 64 दिनों तक खुले रहे। जबकि इस साल गुरूवार को 69वें दिन भी डेम ओवरफ्लो हो रहा है। राजस्थान में इस बार भारी बारिश के चलते बांध के गेट खुलने के बाद एक बार भी बंद नहीं हुए हैं। बांध की भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है। इसमें 37.93 टीएमसी पानी भराव की क्षमता है। पिछले 69 दिन में बीसलपुर बांध के गेटों से कुल 120 टीएमसी से ज्यादा पानी की निकासी हो चुकी है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि अब तक बीसलपुर बांध की भराव क्षमता के बराबर पानी की निकासी हो चुकी है।
बीसलपुर डेम निर्माण के बाद से लेकर अब तक 8 बार छलका है। वर्ष 2019 में डेम सबसे ज्यादा दिनों तक छलका और डेम के 17 गेट 64 दिनों तक खोलकर पानी की निकासी की गई। इस साल बीसलपुर डेम के 24 जुलाई को गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू हुई जो अब तक जारी है। ऐसे में डेम आज 69वें दिन भी छलक रहा है और डेम ने वर्ष 2019 में सर्वाधिक दिनों तक छलकने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।
बीसलपुर बांध से पानी की निकासी गुरूवार को 69वें दिन भी जारी रही। मानसून के इस सीजन में बांध से अब तक 120 टीएमसी से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों का कहना है कि डेम के कैचमेंट एरिया के आसपास और पड़ोसी जिलों में हुई बारिश के कारण त्रिवेणी में पानी का बहाव बने रहने से डेम में पानी की आवक लगातार हो रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी एक सप्ताह तक बांध में पानी की आवक बनी रहने की संभावना है।
|वर्ष
|गेट खोले
|गेट बंद किए
|कुल इतने दिन खुले गेट
|खुले गेटों की संख्या
|2004
|11.08.2004
|2.09.2004
|23
|04
|2006
|19.08.2006
|8.9.2006
|21
|06
|2014
|11.08.2014
|26.09.2014
|47
|04
|2016
|09.08.2016
|22.09.2016
|45
|08
|2019
|19.08.2019
|21.10.2019
|64
|17
|2022
|26.08.2022
04.10.2022
|40
|04
|2024
|06.09.2024
|09.10.24
|34
|06
|2025
|24.07.25
|------
|69
|01
बीसलपुर बांध से इस वर्ष 25 सितम्बर तक 120 टीएमसी से ज्यादा पानी की निकासी की जा चुकी है। बांध में अब तक सबसे अधिक पानी की निकासी वर्ष 2016 में हुई थी। इस वर्ष सर्वाधिक 134 टीएमसी पानी डिस्चार्ज किया था।
मनीष बंसल, अधिशासी अभियंता, बीसलपुर बांध
