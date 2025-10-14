बीसलपुर बांध से आई बड़ी खुशखबरी, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की हो गई बल्ले-बल्ले, बन गए ये 2 नए रेकॉर्ड

बीसलपुर बांध की फाइल फोटो: पत्रिका
Monsoon 2025 In Rajasthan: राजस्थान से मानसून की विदाई हो गई है लेकिन इस साल मानसून में राजस्थान के जयपुर, टोंक और अजमेर जिलों की लाइफलाइन मानी जाने वाली बीसलपुर बांध ने दो नए रिकॉर्ड बनाए हैं। यानी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए ये मानसून खुशखबरी देकर गया है। पहली बार बीसलपुर बांध जुलाई महीने में ही पूरी तरह भर गया जो पिछले वर्षों में पहले कभी नहीं हुआ था। इसके साथ ही इस बार लगातार 82 दिनों से बांध से पानी की निकासी भी जारी है।
जल संसाधन विभाग के अनुसार, बीसलपुर बांध की कुल भराव क्षमता 38 टीएमसी है। इस बार जुलाई में ही बांध भर जाने से साफ पता चलता है कि मानसून कितना अच्छा रहा। इसके पहले बांध में इतनी जल्दी इतनी मात्रा में पानी नहीं भरता था।
पिछले 82 दिनों से लगातार पानी की निकासी जारी है। अब तक बीसलपुर बांध से कुल 127 टीएमसी पानी निकाला जा चुका है। यह भी एक रिकॉर्ड है क्योंकि इस मात्रा का पानी निकालने का इतिहास पहले नहीं रहा।
बीसलपुर बांध के साथ ही ईसरदा बांध भी है जिसकी कुल भराव क्षमता 10 टीएमसी है। जल संसाधन विभाग के शीर्ष इंजीनियरों ने बताया कि अब तक निकाले गए पानी की मात्रा इतनी है कि बीसलपुर बांध को 3 बार और ईसरदा बांध को 11 बार भरा जा सकता था।
बीसलपुर बांध जयपुर, टोंक और अजमेर जिलों की लगभग 1 करोड़ से अधिक आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराता है। इस बार के मानसून में बने रिकॉर्ड ने इन जिलों की पानी की आपूर्ति को सुरक्षित बनाए रखा है।
