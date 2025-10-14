बीसलपुर बांध से आई बड़ी खुशखबरी, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की हो गई बल्ले-बल्ले, बन गए ये 2 नए रेकॉर्ड

Monsoon 2025 In Rajasthan: राजस्थान से मानसून की विदाई हो गई है लेकिन इस साल मानसून में राजस्थान के जयपुर, टोंक और अजमेर जिलों की लाइफलाइन मानी जाने वाली बीसलपुर बांध ने दो नए रिकॉर्ड बनाए हैं। यानी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए ये मानसून खुशखबरी देकर गया है। पहली बार बीसलपुर बांध जुलाई महीने में ही पूरी तरह भर गया जो पिछले वर्षों में पहले कभी नहीं हुआ था। इसके साथ ही इस बार लगातार 82 दिनों से बांध से पानी की निकासी भी जारी है।