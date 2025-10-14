Rajasthan : दिवाली का तोहफा, बल्ले-बल्ले, सरकारी कर्मचारियों को आज से बोनस का भुगतान शुरू

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan : दिवाली का तोहफा। बल्ले-बल्ले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर्मचारियों को दिवाली के उपहार के रूप में तदर्थ बोनस के लिए वित्त मंत्री दिया कुमारी के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। जिससे राज्य के 4800 पे स्केल से नीचे के लगभग 6 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इससे राज्य पर लगभग 406 करोड़ रुपए अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
वित्त विभाग ने बोनस भुगतान का आदेश जारी कर दिया। भुगतान आज मंगलवार से शुरू हो जाएगा। तदर्थ बोनस अधिकतम 7000 रुपए वेतन मानते हुए 31 दिन के माह के आधार पर बोनस की गणना होगी।
प्रत्येक कर्मचारी को 30 दिन की अवधि के लिए अधिकतम 6774 रुपए तदर्थ बोनस दिया जाएगा, जिसमें से 75 प्रतिशत राशि नकद तथा 25 प्रतिशत राशि कर्मचारी के जीपीएफ में जमा की जाएगी। तदर्थ बोनस पंचायत समिति एवं जिला परिषद कर्मचारियों को भी दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने पांचवें एवं छठे वेतनमान के अंतर्गत वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत में बढ़ोतरी कर दी। एक जुलाई से इसका लाभ दिया है। वित्त विभाग के इस निर्णय से महंगाई भत्ता/मंहगाई राहत पांचवें वेतनमान के अंतर्गत 466 से बढ़कर 474 प्रतिशत एवं छठे वेतनमान के अंतर्गत 252 से बढ़कर 257 प्रतिशत हो गया।
