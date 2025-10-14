Rajasthan : दिवाली का तोहफा, बल्ले-बल्ले, सरकारी कर्मचारियों को आज से बोनस का भुगतान शुरू

राज्य सरकार ने पांचवें एवं छठे वेतनमान के अंतर्गत वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत में बढ़ोतरी कर दी। एक जुलाई से इसका लाभ दिया है। वित्त विभाग के इस निर्णय से महंगाई भत्ता/मंहगाई राहत पांचवें वेतनमान के अंतर्गत 466 से बढ़कर 474 प्रतिशत एवं छठे वेतनमान के अंतर्गत 252 से बढ़कर 257 प्रतिशत हो गया।