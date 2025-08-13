Bisalpur Dam: बीसलपुर स्काडा सिस्टम दे रहा धोखा, डेम का एक गेट खुला, एक दो दिन में पानी की निकासी बंद!

SCADA System on the Dam: जयपुर शहर की जीवनरेखा बीसलपुर डेम अब भी ओवरफ्लो होकर लगातार छलक रहा है। डेम से अब पानी की निकासी नाममात्र की रह गई है और बारिश नहीं होने की सूरत में अगले दो तीन दिन में खुले एक गेट को बंद करने के संकेत जल संसाधन विभाग ने दिए हैं। वहीं डेम में पानी की आवक और स्टोरेज का डाटा एकत्रित करने के लिए लगाए स्काडा सिस्टम ने तो मंगलवार को ही डेम के खुले सभी गेट बंद होने की सूचना दे डाली। हालांकि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने इसे तकनीकी खामी बताया है।
बीसलपुर बांध का जल स्तर नापने के लिए करीब एक करोड़ रुपए की लागत से लगाया गया हाईटेक स्कॉडा सिस्टम मंगलवार को फेल होता नजर आया। स्कॉडा सिस्टम से जुड़ी बीसलपुर बांध की साइट पर डेम के सभी गेट बंद दर्शाए गए जबकि अब भी डेम का एक गेट संख्या 9 को 10 सेमी हाइट पर खोलकर 601 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।
जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार स्काडा सिस्टम पर इंटरनेट सुविधा ठप होने के कारण मंगलवार को स्काडा सिस्टम से जुड़ी बीसलपुर बांध की साइट पर डेम के सभी गेट बंद बताए गए हैं। रिमोट एरिया होने के कारण इंटरनेट सही तरीके से कारगर नहीं हो रहा है। जल्द ही इस समस्या को दुरुस्त कराया जाएगा।
बारिश के थमे दौर के बाद भी बीसलपुर बांध में अब भी पानी की आवक लगातार हो रही है। बुधवार सुबह त्रिवेणी में पानी का बहाव 2.80 मीटर दर्ज हुआ। वहीं डेम की संपूर्ण जलभराव क्षमता को मेंटेन रखते हुए गेट संख्या 9 को 10 सेंटीमीटर हाइट तक खुला रखा गया है और 601 क्यूसेक पानी प्रति सैकंड बांध से छोड़ा जा रहा है। हालांकि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने आगामी दिनों में फिर से बारिश का दौर सक्रिय होने का अनुमान जताया है।
वर्ष 2004 से लेकर 2025 तक बीसलपुर बांध अब तक 8 बार छलका है। वर्ष 2019 में बीसलपुर डेम के सर्वाधिक 64 दिन तक गेट खोलकर पानी की निकासी की गई और सर्वाधिक 17 गेट खोले गए। वहीं वर्ष 2006 में सबसे कम 21 दिनों तक ही डेम से पानी की निकासी हुई। वर्ष 2004 में 23 दिन, 2014 में 47 दिन, वर्ष 2022 में 40 दिन और वर्ष 2024 में 34 दिन तक डेम के गेट खुले रहे।