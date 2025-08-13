Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टोंक

Bisalpur Dam: बीसलपुर स्काडा सिस्टम दे रहा धोखा, डेम का एक गेट खुला, एक दो दिन में पानी की निकासी बंद!

जयपुर शहर की जीवनरेखा बीसलपुर डेम अब भी ओवरफ्लो होकर लगातार छलक रहा है। डेम से अब पानी की निकासी नाममात्र की रह गई है और बारिश नहीं होने की सूरत में अगले दो तीन दिन में खुले एक गेट को बंद करने के संकेत जल संसाधन विभाग ने दिए हैं।

टोंक

Anand Prakash Yadav

Aug 13, 2025

Play video

SCADA System on the Dam: जयपुर शहर की जीवनरेखा बीसलपुर डेम अब भी ओवरफ्लो होकर लगातार छलक रहा है। डेम से अब पानी की निकासी नाममात्र की रह गई है और बारिश नहीं होने की सूरत में अगले दो तीन दिन में खुले एक गेट को बंद करने के संकेत जल संसाधन विभाग ने दिए हैं। वहीं डेम में पानी की आवक और स्टोरेज का डाटा एकत्रित करने के लिए लगाए स्काडा सिस्टम ने तो मंगलवार को ही डेम के खुले सभी गेट बंद होने की सूचना दे डाली। हालांकि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने इसे तकनीकी खामी बताया है।

ये भी पढ़ें

Bisalpur Dam : बीसलपुर बांध से बड़ा अपडेट, एक करोड़ की लागत का स्कॉडा सिस्टम फेल, गलत गेज से लोग हुए भ्रमित
जयपुर
Rajasthan Bisalpur Dam Big Update Skoda System Fails People Confused due to Wrong Gauge

स्काडा सिस्टम से मॉनीटरिंग

बीसलपुर बांध का जल स्तर नापने के लिए करीब एक करोड़ रुपए की लागत से लगाया गया हाईटेक स्कॉडा सिस्टम मंगलवार को फेल होता नजर आया। स्कॉडा सिस्टम से जुड़ी बीसलपुर बांध की साइट पर डेम के सभी गेट बंद दर्शाए गए जबकि अब भी डेम का एक गेट संख्या 9 को 10 सेमी हाइट पर खोलकर 601 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।

अफसर बोले, तकनीकी गड़बड़ी से भ्रम

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार स्काडा सिस्टम पर इंटरनेट सुविधा ठप होने के कारण मंगलवार को स्काडा सिस्टम से जुड़ी बीसलपुर बांध की साइट पर डेम के सभी गेट बंद बताए गए हैं। रिमोट एरिया होने के कारण इंटरनेट सही तरीके से कारगर नहीं हो रहा है। जल्द ही इस समस्या को दुरुस्त कराया जाएगा।

एक गेट से हो रही पानी की निकासी

बारिश के थमे दौर के बाद भी बीसलपुर बांध में अब भी पानी की आवक लगातार हो रही है। बुधवार सुबह त्रिवेणी में पानी का बहाव 2.80 मीटर दर्ज हुआ। वहीं डेम की संपूर्ण जलभराव क्षमता को मेंटेन रखते हुए गेट संख्या 9 को 10 सेंटीमीटर हाइट तक खुला रखा गया है और 601 क्यूसेक पानी प्रति सैकंड बांध से छोड़ा जा रहा है। हालांकि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने आगामी दिनों में फिर से बारिश का दौर सक्रिय होने का अनुमान जताया है।

किस वर्ष, कितने दिन तक खुले गेट

वर्ष 2004 से लेकर 2025 तक बीसलपुर बांध अब तक 8 बार छलका है। वर्ष 2019 में बीसलपुर डेम के सर्वाधिक 64 दिन तक गेट खोलकर पानी की निकासी की गई और सर्वाधिक 17 गेट खोले गए। वहीं वर्ष 2006 में सबसे कम 21 दिनों तक ही डेम से पानी की निकासी हुई। वर्ष 2004 में 23 दिन, 2014 में 47 दिन, वर्ष 2022 में 40 दिन और वर्ष 2024 में 34 दिन तक डेम के गेट खुले रहे।

ये भी पढ़ें

Good News: राजस्थान की प्रमुख नदियों और बांधों को स्काडा सिस्टम से जोड़ने की तैयारी, केन्द्र की डेट लाइन तय
कोटा
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 02:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Bisalpur Dam: बीसलपुर स्काडा सिस्टम दे रहा धोखा, डेम का एक गेट खुला, एक दो दिन में पानी की निकासी बंद!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.