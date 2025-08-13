Bisalpur Dam: बीसलपुर स्काडा सिस्टम दे रहा धोखा, डेम का एक गेट खुला, एक दो दिन में पानी की निकासी बंद!

SCADA System on the Dam: जयपुर शहर की जीवनरेखा बीसलपुर डेम अब भी ओवरफ्लो होकर लगातार छलक रहा है। डेम से अब पानी की निकासी नाममात्र की रह गई है और बारिश नहीं होने की सूरत में अगले दो तीन दिन में खुले एक गेट को बंद करने के संकेत जल संसाधन विभाग ने दिए हैं। वहीं डेम में पानी की आवक और स्टोरेज का डाटा एकत्रित करने के लिए लगाए स्काडा सिस्टम ने तो मंगलवार को ही डेम के खुले सभी गेट बंद होने की सूचना दे डाली। हालांकि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने इसे तकनीकी खामी बताया है।