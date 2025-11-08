Bisalpur Dam: बीसलपुर ने रचा इतिहास, 100 दिन पार और डेम में जारी जलधारा, पानी की सबसे ज्यादा निकासी का रिकॉर्ड भी टूटा

Bisalpur Dam overflows: जयपुर शहर की लाइफ लाइन बीसलपुर बांध इस बार इतिहास रच दिया है। बांध आज 101वें दिन भी जमकर छलक रहा है। मानसून सीजन के बाद बांध के बंद हुए गेट फिर से खोलने पड़े हैं, वहीं देर रात पानी की आवक तेज होने पर बांध के खुले एक गेट की हाइट फिर से बढ़ानी पड़ी है। बीसलपुर बांध ने इस बार अब तक सर्वाधिक 135 टीएमसी पानी की निकासी का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है। बीती देर रात बांध के गेट संख्या 11 को अब एक मीटर हाइट तक खोला गया है और 6010 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी की निकासी हो रही है।