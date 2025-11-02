Patrika LogoSwitch to English

Bisalpur Dam: 2016 का ये रिकॉर्ड भी टूटा… बीसलपुर बांध ने बनाया एक और नया रिकॉर्ड

Bisalpur Dam News: बीसलपुर बांध इस वर्ष एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब बीसलपुर बांध ने साल 2016 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है।

टोंक

Anil Prajapat

Nov 02, 2025

Bisalpur-Dam
बीसलपुर बांध। फोटो: पत्रिका

टोंक। बीसलपुर बांध इस वर्ष एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बना रहा है। पहली बार जुलाई में छलकने से लेकर अक्टूबर में दोबारा छलकने और अब नवंबर माह तक छलकते रहने के साथ बांध ने 2016 की सर्वाधिक पानी निकासी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।

बांध के नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2016 में कुल 134.238 टीएमसी पानी की निकासी हुई थी, जबकि इस वर्ष 134.240 टीएमसी पानी की निकासी हो चुकी है। यानी अब तक लगभग 2 एमसीएफटी अधिक पानी बह चुका है।

गौरतलब है कि बीसलपुर बांध के पूर्ण जलभराव (315.50 आरएल मीटर) के बावजूद पानी की आवक लगातार जारी है। शनिवार को 94वें दिन भी बनास नदी में पानी छोड़ा गया। गुरुवार शाम को गेट संख्या 10 व 11 को डेढ़-डेढ़ मीटर खोलकर 18,030 क्यूसेक प्रति सेकेंड पानी छोड़ा जा रहा था। शुक्रवार सुबह 10 बजे यह निकासी घटाकर 15,025 क्यूसेक, दोपहर 2 बजे 12,020 क्यूसेक कर दी गई।

एक गेट से पानी ​निकासी जारी

शनिवार सुबह 7 बजे गेट संख्या 10 बंद कर गेट संख्या 11 को एक मीटर तक खोलकर अब 6,010 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी की निकासी की जा रही है। बांध में पानी की आवक में कमी के साथ त्रिवेणी का गेज भी घटा है। शुक्रवार को 3.30 मीटर दर्ज गेज शनिवार को 10 सेंटीमीटर घटकर 3.20 मीटर रह गया।

