Bisalpur Dam: 2016 का ये रिकॉर्ड भी टूटा… बीसलपुर बांध ने बनाया एक और नया रिकॉर्ड

गौरतलब है कि बीसलपुर बांध के पूर्ण जलभराव (315.50 आरएल मीटर) के बावजूद पानी की आवक लगातार जारी है। शनिवार को 94वें दिन भी बनास नदी में पानी छोड़ा गया। गुरुवार शाम को गेट संख्या 10 व 11 को डेढ़-डेढ़ मीटर खोलकर 18,030 क्यूसेक प्रति सेकेंड पानी छोड़ा जा रहा था। शुक्रवार सुबह 10 बजे यह निकासी घटाकर 15,025 क्यूसेक, दोपहर 2 बजे 12,020 क्यूसेक कर दी गई।