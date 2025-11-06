Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

बीसलपुर : पानी निकासी घटी पर बना दिया ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड, कई शहरों की जीवनरेखा है ये बांध

Bisalpur Dam Sets New Record : सामान्यतः इस महीने में नहरों से पानी की आपूर्ति शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल भारी बारिश के कारण बांध से गेट खुले रखने पड़े हैं।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Jayant Sharma

Nov 06, 2025

Bisalpur Dam

बांध से बनास नदी में बहता पानी। फोटो- पत्रिका

Bisalpur Dam News: राजस्थान के कई शहरों की जीवनरेखा कहे जाने वाले बीसलपुर बांध से पानी की निकासी बुधवार को एक बार फिर कम कर दी गई। हालांकि, इस साल मानसून की रिकॉर्ड तोड़ मेहरबानी के चलते बांध से पानी की निकासी का सिलसिला नवंबर माह में भी जारी है, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। बांध ने इस साल कई रिकॉर्ड बनाए और तोड़े हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि नवम्बर महीने में भी बांध के गेट खुले रखे गए हैं और पानी की निकासी जारी रही है। ऐसा बांध के निर्माण के बाद पहली बार हो सका है। ये एक नया रिकॉर्ड है।

ताजा अपडेट के अनुसार, बुधवार सुबह बांध का एक गेट एक मीटर खोलकर प्रति सेकंड 6010 क्यूसेक पानी बनास नदी में छोड़ा जा रहा था। इससे पहले मंगलवार दोपहर 1 बजे तक दो गेटों से 18030 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही थी। बुधवार दोपहर बांध से पानी की निकासी कम होने के कारण बांध का गेट और कम कर दिया गया।

टूट गए पुराने रिकॉर्ड

इस साल बीसलपुर बांध ने कई पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं। बांध के इतिहास में यह पहला मौका है जब नवंबर महीने में भी गेट खुले रखे गए हैं। इससे पहले अधिकतम 2019 में 21 अक्टूबर तक गेट खुले थे। इस बार बांध से लगातार 90 दिनों तक पानी की निकासी का नया रिकॉर्ड बना, जिसने 2019 के 64 दिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सामान्यतः इस महीने में नहरों से पानी की आपूर्ति शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल भारी बारिश के कारण बांध से गेट खुले रखने पड़े हैं।

इधर गुरुवार को मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आसमान काफी हद तक साफ है और सुबह से ही सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं। हल्की सर्दी महसूस की जा रही है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार सूर्य निकलने के साथ ही तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है। फिलहाल आने वाले समय में बारिश की उम्मीद काफी कम है।

कब.कब घटी और बढ़ी निकासी

बांध के कंट्रोल रूम के अनुसार पानी की आवक के हिसाब से निकासी को लगातार नियंत्रित किया जा रहा है। 4 नवंबर को आवक बढ़ने पर दो गेट खोलकर 18030 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसे अब धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर तक भरा हुआ है। जिससे जयपुर, अजमेर और टोंक जिले की पेयजल आपूर्ति की चिंता दूर हो गई है। बांध से अब तक करीब 136 क्यूसेक पानी बनास नदी में छोड़ा जा चुका है।

ये भी पढ़ें

IMD New Weather Update: मानसून विदा लेकिन 27-28-29-30-1-2 को इन जिलों में होगी शानदार बारिश, वज्रपात का भी Alert
जयपुर
Rain Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 08:32 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / बीसलपुर : पानी निकासी घटी पर बना दिया ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड, कई शहरों की जीवनरेखा है ये बांध

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: राजस्थान के इस जिले में 15 करोड़ से बनेंगी चमचमाती सड़कें, स्थापित होगी 80 फीट ऊंची श्रीराम की प्रतिमा

New road in Tonk
टोंक

Rape News: पड़ोसी लड़के की बातों में फंस गई लड़की, उसने दोस्त को सौंपा, जयपुर में हुआ रेप

Rape news
टोंक

Bisalpur Dam: 2016 का ये रिकॉर्ड भी टूटा… बीसलपुर बांध ने बनाया एक और नया रिकॉर्ड

Bisalpur-Dam
टोंक

कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा की कार और बाइक में टक्कर, बुजुर्ग गंभीर, खुद मंत्री ने अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल

टोंक

राजस्थान: 8 साल स्कूल से गायब रही सरकारी शिक्षिका, 20 लाख रुपए वेतन उठाया, अब आई ये बड़ी खबर

Govt Teacher
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.