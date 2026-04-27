भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम भजनलाल आज टोंक में, नए कार्यालय का करेंगे उद्धघाटन

कार्यक्रम में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे है। इसके तहत दुकानों और घरों में जाकर पीले चावलों का वितरण कर लोगों को सभा में आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को सुबह 11 बजे जयपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा टोंक पहुंचेंगे। यहां वे टोक भाजपा के नवीन कार्यालय का उ‌द्घाटन करेंगे और राज्य के अन्य आठ कार्यालयों का उ‌द्घाटन वर्चुअली करेंगे।