Tonk Murder: पड़ोसी महिला ही निकली गुनाहगार; शव के टुकड़े करके लूटे थे 8 लाख के आभूषण

पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी तथा लूटे गए चांदी के कड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। इस खुलासे के बाद गांव में सनसनी और आक्रोश का माहौल है, क्योंकि पड़ोसी पर भरोसा कर बैठी वृद्धा की जिंदगी इस तरह खत्म कर दी गई। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इस वारदात में कोई और व्यक्ति शामिल था या आरोपी ने अकेले ही इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया।