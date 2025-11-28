Tonk News: कांग्रेस नेता के साले पर चाकू से जानलेवा हमला, रुपयों के लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने बताया कि घायल पुष्कर उनका साला है। धीरज गुर्जर ने हमले की निंदा की और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने कहा कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं।