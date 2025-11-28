Tonk News: कांग्रेस नेता के साले पर चाकू से जानलेवा हमला, रुपयों के लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद

फोटो पत्रिका नेटवर्क
दूनी। टोंक जिले के दूनी थाना क्षेत्र की दुर्गापुरा ढाणी में गुरुवार देर शाम एक युवक पुष्कर पुत्र रामकिशन गुर्जर पर रुपयों के लेन-देन को लेकर विवाद के बाद चाकू से जानलेवा हमला हुआ। घायल युवक को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उसे टोंक रेफर कर दिया।
पुलिस के अनुसार, विवाद उस समय बढ़ा जब आरोपी और अन्य युवक शराब की दुकान पर शराब पी रहे थे। इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे पुष्कर से पैसों के लेन-देन को लेकर कहासुनी हो गई। नशे की हालत में आरोपियों ने अचानक चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
दूनी थाना प्रभारी रतन सिंह ने बताया कि मामले में आरोपियों की पहचान विराट कलाल, प्रदीप कीर और मनोज कीर के रूप में हुई है। तीनों युवक दुर्गापुरा ढाणी में शराब पार्टी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।
कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने बताया कि घायल पुष्कर उनका साला है। धीरज गुर्जर ने हमले की निंदा की और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने कहा कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं।
