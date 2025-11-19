Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Tonk: कृषि उपज मंडी की बदलेगी तस्वीर, सीसी रोड-कवर्ड प्लेटफार्म सहित कई विकास कार्यों को मिली मंजूरी

Krishi Upaj Mandi: कृषि उपज मंडी टोडारायसिंह में लंबे समय से लंबित विभिन्न विकास कार्यों को आखिरकार मंजूरी मिल गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

टोंक

image

Anil Prajapat

Nov 19, 2025

Agricultural-Produce-Market-Todaraisingh

कृषि उपज मंडी टोडारायसिंह। फोटो: पत्रिका

टोंक। कृषि उपज मंडी टोडारायसिंह में लंबे समय से लंबित विभिन्न विकास कार्यों को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। निदेशालय कृषि विपणन विभाग द्वारा गौण कृषि उपज मण्डी परिसर में मुख्य द्वार सहित कई महत्वपूर्ण निर्माण एवं सौंदर्यकरण कार्यों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

मण्डी व्यापार मण्डल टोडारायसिंह के अध्यक्ष संजय मोदी ने बताया कि मण्डी परिसर में प्लेटफार्म से नई दुकानों तक सीसी रोड निर्माण पर 74.24 लाख, ब्लॉक ‘सी’ और ‘डी’ के बीच सीसी रोड पर 31.73 लाख तथा ब्लॉक ‘डी’ एवं ‘ई’ के मध्य सीसी रोड निर्माण पर 31.73 लाख की स्वीकृति जारी हुई है।

70 लाख की लागत से बनेगा कवर्ड प्लेटफार्म

इसके अलावा गौण कृषि मण्डी यार्ड में ब्लॉक सी एवं डी के बीच कवर्ड प्लेटफार्म 70 लाख की लागत से बनाया जाएगा। मण्डी के मुख्य द्वार की मरम्मत, सौंदर्यकरण व साइन बोर्ड के लिए 26 लाख तथा कृषि उपज मण्डी कार्यालय की विशेष मरम्मत एवं सौंदर्यकरण पर 19 लाख व्यय किए जाएंगे।

जल्द ही पूरी होगी टेंडर प्रक्रिया

स्थानीय किसानों और व्यापारियों ने बताया कि ये मांगें कई वर्षों से लंबित थीं। स्वीकृतियां मिलते ही क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। अधिकारियों के अनुसार अब शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान के इस जिले में बनेगी 45.49 करोड़ से सड़क, 24 से ज्यादा गांवों के लोगों को मिलेगा सीधा फायदा
टोंक
New Road in Tonk

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 12:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk: कृषि उपज मंडी की बदलेगी तस्वीर, सीसी रोड-कवर्ड प्लेटफार्म सहित कई विकास कार्यों को मिली मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: राजस्थान के इस जिले में बनेगी 45.49 करोड़ से सड़क, 24 से ज्यादा गांवों के लोगों को मिलेगा सीधा फायदा

New Road in Tonk
टोंक

Tonk : तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ली युवक की जान, मासूम बच्चों को देख हर किसी का रो रहा था दिल

टोंक

राजस्थान में मकान खरीदने वालों को झटका: अब कितना महंगा पड़ेगा घर और जमीन लेना, समझें पूरा गणित

ghar lena hua mahanga
टोंक

इन कार्यकर्ताओं को मिलेगा पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव का टिकट, सचिन पायलट ने किया खुलासा

टोंक

Sachin Pilot: बिहार में NDA की जीत पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, चुनाव आयोग पर साधा निशाना

Tonk MLA Sachin Pilot
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.