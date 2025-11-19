Tonk: कृषि उपज मंडी की बदलेगी तस्वीर, सीसी रोड-कवर्ड प्लेटफार्म सहित कई विकास कार्यों को मिली मंजूरी

कृषि उपज मंडी टोडारायसिंह। फोटो: पत्रिका
टोंक। कृषि उपज मंडी टोडारायसिंह में लंबे समय से लंबित विभिन्न विकास कार्यों को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। निदेशालय कृषि विपणन विभाग द्वारा गौण कृषि उपज मण्डी परिसर में मुख्य द्वार सहित कई महत्वपूर्ण निर्माण एवं सौंदर्यकरण कार्यों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।
मण्डी व्यापार मण्डल टोडारायसिंह के अध्यक्ष संजय मोदी ने बताया कि मण्डी परिसर में प्लेटफार्म से नई दुकानों तक सीसी रोड निर्माण पर 74.24 लाख, ब्लॉक ‘सी’ और ‘डी’ के बीच सीसी रोड पर 31.73 लाख तथा ब्लॉक ‘डी’ एवं ‘ई’ के मध्य सीसी रोड निर्माण पर 31.73 लाख की स्वीकृति जारी हुई है।
इसके अलावा गौण कृषि मण्डी यार्ड में ब्लॉक सी एवं डी के बीच कवर्ड प्लेटफार्म 70 लाख की लागत से बनाया जाएगा। मण्डी के मुख्य द्वार की मरम्मत, सौंदर्यकरण व साइन बोर्ड के लिए 26 लाख तथा कृषि उपज मण्डी कार्यालय की विशेष मरम्मत एवं सौंदर्यकरण पर 19 लाख व्यय किए जाएंगे।
स्थानीय किसानों और व्यापारियों ने बताया कि ये मांगें कई वर्षों से लंबित थीं। स्वीकृतियां मिलते ही क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। अधिकारियों के अनुसार अब शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे।
