Tonk: कृषि उपज मंडी की बदलेगी तस्वीर, सीसी रोड-कवर्ड प्लेटफार्म सहित कई विकास कार्यों को मिली मंजूरी

मण्डी व्यापार मण्डल टोडारायसिंह के अध्यक्ष संजय मोदी ने बताया कि मण्डी परिसर में प्लेटफार्म से नई दुकानों तक सीसी रोड निर्माण पर 74.24 लाख, ब्लॉक ‘सी’ और ‘डी’ के बीच सीसी रोड पर 31.73 लाख तथा ब्लॉक ‘डी’ एवं ‘ई’ के मध्य सीसी रोड निर्माण पर 31.73 लाख की स्वीकृति जारी हुई है।