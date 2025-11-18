Rajasthan: राजस्थान के इस जिले में बनेगी 45.49 करोड़ से सड़क, 24 से ज्यादा गांवों के लोगों को मिलेगा सीधा फायदा

एआई तस्वीर
टोडारायसिंह। टोडारायसिंह-संवारिया सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 45.49 करोड़ रुपए की परियोजना के टेंडर जारी कर दिए हैं। सीआरआईएफ योजना के तहत स्वीकृत इस परियोजना का वर्क ऑर्डर जल्द जारी होगा, जिसके बाद सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
पीडब्ल्यूडी मालपुरा के अधिशासी अभियंता पिंटू मीणा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से जर्जर इस मार्ग को सुधारने की मांग होती रही थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने टोडारायसिंह रेलवे स्टेशन से संवारिया तक 18 किलोमीटर लंबे मार्ग को 7 मीटर चौड़ी डामर सड़क के रूप में विकसित करने के लिए टेंडर कर दिए हैं। वर्तमान में कई स्थानों पर सड़क की चौड़ाई मात्र 3.50 मीटर है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था।
यह वीडियो भी देखें
नई सड़क बनने से टोडारायसिंह रेलवे स्टेशन, खेडूल्या, भांवता, पथराजकलां, पंवालिया, मांदोलाई, दत्तोब व संवारिया सहित 24 से अधिक गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। बेहतर सड़क होने से किसानों को अपनी कृषि उपज को टोडारायसिंह या केकड़ी मंडियों तक ले जाने में सुविधा मिलेगी। साथ ही इस मार्ग पर रोडवेज बसों के संचालन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। वहीं मीणा ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वर्क ऑर्डर जारी होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
टोंक
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग