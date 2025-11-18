Rajasthan: राजस्थान के इस जिले में बनेगी 45.49 करोड़ से सड़क, 24 से ज्यादा गांवों के लोगों को मिलेगा सीधा फायदा

नई सड़क बनने से टोडारायसिंह रेलवे स्टेशन, खेडूल्या, भांवता, पथराजकलां, पंवालिया, मांदोलाई, दत्तोब व संवारिया सहित 24 से अधिक गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। बेहतर सड़क होने से किसानों को अपनी कृषि उपज को टोडारायसिंह या केकड़ी मंडियों तक ले जाने में सुविधा मिलेगी। साथ ही इस मार्ग पर रोडवेज बसों के संचालन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। वहीं मीणा ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वर्क ऑर्डर जारी होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।