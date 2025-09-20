Tonk: टोंक में दर्दनाक हादसा, पुत्र को बचाने के लिए नदी में कूदे पिता, दोनों की मौत, परिवार में कोहराम

सदर थानाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया शनिवार को राहोली गांव में श्राद्ध में पूर्वजों का वाल्मिकी परिवार के सदस्य तर्पण करने गए थे। बांडी नदी में तर्पण करने के दौरान आशीष (15) अशोक वाल्मिकी बांडी नदी में डूबने लगा। अपने पुत्र को डूबता देखकर पिता अशोक वाल्मीकि (45) पुत्र रामजस वाल्मिकी ने नदी में छलांग लगा दी और पुत्र को बचाते हुए वह भी गहरे पानी डूब गया।