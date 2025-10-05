टोंक: कोचिंग जा रही छात्रा पर जबरन धर्मपरिवर्तन कर निकाह करने का दबाव, दो आरोपी और गिरफ्तार

गिरफ्तार दोनों आरोपी (फोटो-पत्रिका)
टोंक। कोतवाली थाना इलाके में मौजूद कोचिंग में पढ़ने जा रही नाबालिग छात्रा के साथ धर्म परिवर्तन कर निकाह करने की धमकी देने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने दो आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने 5 आरोपी गिरफ्तार किए थे। पुलिस उपाधीक्षक राजेश विद्यार्थी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बाड़ा जेरे किला निवासी राहिद पुत्र वहीद तथा बबलू पुत्र उलफत हैं।
पुलिस ने वारदात के समय काम में ली गई तीन मोटरसाइकिल भी बरामद की है। मामले में पुलिस ने गत 2 अक्टूबर को बाड़ा जेरे किला निवासी आमिर पुत्र वहीद, सद्दाम पुत्र छोटे खां तथा इरशाद उर्फ मेहताब पुत्र इमामुद्दीन को गिरफ्तार किया था। वहीं गत 29 सितम्बर को आरोपी बाड़ा जेरे किला निवासी ताहिर पुत्र वहीद मेवाती तथा गड्ढा पहाड़िया हाल जखीरा निवासी फाइज मियां पुत्र राशिद मियां को गिरफ्तार किया था।
कोतवाली थाना प्रभारी भंवरलाल वैष्णव ने बताया कि आरोपियों ने गत 26 सितम्बर शाम कोचिंग जा रही नाबालिग के साथ धर्म परिवर्तन कर निकाह करने की धमकी दी थी। वहीं नहीं मानने पर तेजाब डालकर चेहरा खराब करने की बात कही थी। नाबालिग कोचिंग संस्थान आ गई और संचालक को मामले की जानकारी दी थी। आरोपी इस पर भी नहीं माने और समझाने गए कोचिंग संचालक हेमराज से मारपीट की थी।
पुलिस अधीक्षक राजेशकुमार मीना के निर्देश पर एएसपी ब्रिजेन्द्रसिंह भाटी और पुलिस उपाधीक्षक राजेश विद्यार्थी के सुपरविजन तथा कोतवाली थाना प्रभारी भंवरलाल वैष्णव के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों ने कई इलाकों में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
टोंक
