Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

टोंक: कोचिंग जा रही छात्रा पर जबरन धर्मपरिवर्तन कर निकाह करने का दबाव, दो आरोपी और गिरफ्तार

टोंक जिले के कोतवाली थाना इलाके में कोचिंग जा रही नाबालिग छात्रा को जबरन निकाह के लिए धमकाने और नहीं मानने पर तेजाब से जलाने की धमकी देने के मामले में पुलिस दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

less than 1 minute read

टोंक

image

Kamal Mishra

Oct 05, 2025

tonk police

गिरफ्तार दोनों आरोपी (फोटो-पत्रिका)

टोंक। कोतवाली थाना इलाके में मौजूद कोचिंग में पढ़ने जा रही नाबालिग छात्रा के साथ धर्म परिवर्तन कर निकाह करने की धमकी देने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने दो आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने 5 आरोपी गिरफ्तार किए थे। पुलिस उपाधीक्षक राजेश विद्यार्थी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बाड़ा जेरे किला निवासी राहिद पुत्र वहीद तथा बबलू पुत्र उलफत हैं।

पुलिस ने वारदात के समय काम में ली गई तीन मोटरसाइकिल भी बरामद की है। मामले में पुलिस ने गत 2 अक्टूबर को बाड़ा जेरे किला निवासी आमिर पुत्र वहीद, सद्दाम पुत्र छोटे खां तथा इरशाद उर्फ मेहताब पुत्र इमामुद्दीन को गिरफ्तार किया था। वहीं गत 29 सितम्बर को आरोपी बाड़ा जेरे किला निवासी ताहिर पुत्र वहीद मेवाती तथा गड्ढा पहाड़िया हाल जखीरा निवासी फाइज मियां पुत्र राशिद मियां को गिरफ्तार किया था।

यह था मामला

कोतवाली थाना प्रभारी भंवरलाल वैष्णव ने बताया कि आरोपियों ने गत 26 सितम्बर शाम कोचिंग जा रही नाबालिग के साथ धर्म परिवर्तन कर निकाह करने की धमकी दी थी। वहीं नहीं मानने पर तेजाब डालकर चेहरा खराब करने की बात कही थी। नाबालिग कोचिंग संस्थान आ गई और संचालक को मामले की जानकारी दी थी। आरोपी इस पर भी नहीं माने और समझाने गए कोचिंग संचालक हेमराज से मारपीट की थी।

टीमों का किया है गठन

पुलिस अधीक्षक राजेशकुमार मीना के निर्देश पर एएसपी ब्रिजेन्द्रसिंह भाटी और पुलिस उपाधीक्षक राजेश विद्यार्थी के सुपरविजन तथा कोतवाली थाना प्रभारी भंवरलाल वैष्णव के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों ने कई इलाकों में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: कोचिंग जा रही किशोरी पर धर्मांतरण कर निकाह का दबाव, नहीं मानने पर तेजाब से जलाने की धमकी
टोंक
Tonk Crime

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 04:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / टोंक: कोचिंग जा रही छात्रा पर जबरन धर्मपरिवर्तन कर निकाह करने का दबाव, दो आरोपी और गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीसलपुर बांध ने तोड़े सभी रिकॉर्ड… जयपुर समेत 3 जिलों में दो साल तक पेयजल की चिंता खत्म

Bisalpur Dam
टोंक

Tonk News : मरीज से कहासुनी के बाद डॉक्टर को आया हार्टअटैक, मौत, नाराज स्टॉफ ने दिया धरना

Rajasthan Tonk Malpura Doctor Suffers Heart Attack after Altercation with Patient dies angry staff stage protest
टोंक

राजस्थान में यहां नगर परिषद के वार्ड की अधिसूचना जारी, जल्द हो सकते हैं चुनाव

Tonk-Municipal-Council
टोंक

हॉस्टल में 11वीं के छात्र ने की खुदकुशी, पढ़ाई में होशियार था; 3 महीने पहले ही आया था टोंक

Ravi-Prakash-Suicide-case
टोंक

Tonk: 13 साल की बच्ची से निकाह, धर्म बदलने की धमकी, आरोपी के दोनों पैर टूटे, जमीन पर रेंगता रहा

टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.