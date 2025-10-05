टोंक: कोचिंग जा रही छात्रा पर जबरन धर्मपरिवर्तन कर निकाह करने का दबाव, दो आरोपी और गिरफ्तार

पुलिस ने वारदात के समय काम में ली गई तीन मोटरसाइकिल भी बरामद की है। मामले में पुलिस ने गत 2 अक्टूबर को बाड़ा जेरे किला निवासी आमिर पुत्र वहीद, सद्दाम पुत्र छोटे खां तथा इरशाद उर्फ मेहताब पुत्र इमामुद्दीन को गिरफ्तार किया था। वहीं गत 29 सितम्बर को आरोपी बाड़ा जेरे किला निवासी ताहिर पुत्र वहीद मेवाती तथा गड्ढा पहाड़िया हाल जखीरा निवासी फाइज मियां पुत्र राशिद मियां को गिरफ्तार किया था।