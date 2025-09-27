Rajasthan: कोचिंग जा रही किशोरी पर धर्मांतरण कर निकाह का दबाव, नहीं मानने पर तेजाब से जलाने की धमकी

टोंक। कोतवाली थाना क्षेत्र के सवाईमाधोपुर चौराहे स्थित कोचिंग संस्थान में आ रही नाबालिग के साथ आधा दर्जन युवकों ने धर्म परिवर्तन कर निकाह करने की धमकी दी। नहीं मानने पर तेजाब डालकर चेहरा खराब करने की बात कह दी। इससे डरी सहमी नाबालिग कोचिंग संस्थान आ गई।
कोचिंग पहुंचने के बाद छात्रा ने संचालक को मामले की जानकारी दी। जिसके बाद समझाने गए कोचिंग संचालक से आरोपियों ने मारपीट की। मामला शुक्रवार देर शाम का है। पुलिस ने देर रात मामला दर्ज कर दो आरोपियों को डिटेन किया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
घटना की जानकारी लगते ही कोचिंग संचालक और उसके गांव के लोग नाबालिग के समर्थन में उतर गए। करीब पांच किमी दूर नेशनल हाईवे 52 के पास बाड़ा तिराहे पर एक घंटा तक प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर गिरफ्तार करने की मांग की। इसके बाद पुलिस की समझाइश और आरोपियों पर कार्रवाई के आश्वासन पर माने।
कोतवाली थाना प्रभारी भंवरलाल वैष्णव ने बताया कि कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाली नाबालिग ने बाड़ा जेरे किला निवासी आमिर मेवाती, ताहिर, सद्दाम खान, राहिल तथा सूर्य नगर निवासी हामिद मेवाती समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।