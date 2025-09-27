Patrika LogoSwitch to English

टोंक

Rajasthan: कोचिंग जा रही किशोरी पर धर्मांतरण कर निकाह का दबाव, नहीं मानने पर तेजाब से जलाने की धमकी

राजस्थान के टोंक जिले से धर्मांतरण कर जबरन निकाह के लिए दबाव डालने का मामला सामने आया है। कोचिंग संचालक समेत ग्रामीण लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन किया है। मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

टोंक

Kamal Mishra

Sep 27, 2025

Tonk Crime
घटना का सीसीटीवी फुटेज (फोटो-पत्रिका)

टोंक। कोतवाली थाना क्षेत्र के सवाईमाधोपुर चौराहे स्थित कोचिंग संस्थान में आ रही नाबालिग के साथ आधा दर्जन युवकों ने धर्म परिवर्तन कर निकाह करने की धमकी दी। नहीं मानने पर तेजाब डालकर चेहरा खराब करने की बात कह दी। इससे डरी सहमी नाबालिग कोचिंग संस्थान आ गई।

कोचिंग पहुंचने के बाद छात्रा ने संचालक को मामले की जानकारी दी। जिसके बाद समझाने गए कोचिंग संचालक से आरोपियों ने मारपीट की। मामला शुक्रवार देर शाम का है। पुलिस ने देर रात मामला दर्ज कर दो आरोपियों को डिटेन किया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

एनएच-52 पर प्रदर्शन

घटना की जानकारी लगते ही कोचिंग संचालक और उसके गांव के लोग नाबालिग के समर्थन में उतर गए। करीब पांच किमी दूर नेशनल हाईवे 52 के पास बाड़ा तिराहे पर एक घंटा तक प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर गिरफ्तार करने की मांग की। इसके बाद पुलिस की समझाइश और आरोपियों पर कार्रवाई के आश्वासन पर माने।

इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज

कोतवाली थाना प्रभारी भंवरलाल वैष्णव ने बताया कि कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाली नाबालिग ने बाड़ा जेरे किला निवासी आमिर मेवाती, ताहिर, सद्दाम खान, राहिल तथा सूर्य नगर निवासी हामिद मेवाती समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

झुंझुनूं : बिजली विभाग की लापरवाही ने युवक की छीनी जिंदगी, करंट की चपेट में आने से मौत
झुंझुनू

Published on:

27 Sept 2025 06:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Rajasthan: कोचिंग जा रही किशोरी पर धर्मांतरण कर निकाह का दबाव, नहीं मानने पर तेजाब से जलाने की धमकी

