Rajasthan: कोचिंग जा रही किशोरी पर धर्मांतरण कर निकाह का दबाव, नहीं मानने पर तेजाब से जलाने की धमकी

घटना की जानकारी लगते ही कोचिंग संचालक और उसके गांव के लोग नाबालिग के समर्थन में उतर गए। करीब पांच किमी दूर नेशनल हाईवे 52 के पास बाड़ा तिराहे पर एक घंटा तक प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर गिरफ्तार करने की मांग की। इसके बाद पुलिस की समझाइश और आरोपियों पर कार्रवाई के आश्वासन पर माने।