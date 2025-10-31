Good News: बीसलपुर में बनेगा कोटा की तर्ज पर हैंगिंग ब्रिज, 144.21 करोड़ की लागत से बदलेगा बनास घाटी का नजारा

बीसलपुर बांध के पूर्ण भराव के बाद गेट खोलने पर डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में पानी का बहाव बढ़ने से बनास नदी का कच्चा मार्ग और बोटूंदा–राजमहल रपट डूब जाते हैं। इससे करीब चार माह तक आवागमन बाधित रहता है और लोगों को 25 से 30 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। नए पुल के निर्माण से यह समस्या स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगी। अब देवली, कोटा, बूंदी, शाहपुरा और जहाजपुर की ओर निरंतर यातायात संभव हो सकेगा।