हाथी-भाटा: शिल्पकला और पौराणिक इतिहास का अद्भुत संगम, विकास की राह में अटका

पर्यावरण प्रेमी कवि संदीप कुमार जैन ने बताया कि यहां वर्षभर पर्यटक आते हैं, पर सुविधाओं के अभाव में इसका विकास ठहर गया है। पर्यटन का दर्जा मिलने पर यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय पहचान भी बना सकता है और स्थानीय युवाओं के रोजगार का बड़ा केंद्र हो सकता है। ग्राम खेडा निवासी रामजीलाल जाट ने बताया कि कई बार प्रशासनिक अधिकारी यहां का अवलोकन कर विकास का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अब तक केवल मुख्य मार्ग पर बोर्ड ही लगे हैं, जबकि स्थल पर आधारभूत सुविधाओं का अभाव अब भी बना हुआ है। हाथी-भाटा अपने पौराणिक इतिहास, प्राकृतिक आकर्षण और शिल्पकला के कारण राजस्थान के अनमोल धरोहरों में से एक है, लेकिन उचित संरक्षण और विकास के बिना अपेक्षित पहचान से दूर है।