हीरामन बाबा का मेला: 24 भट्टियों पर बनी इतने क्विंटल प्रसादी, 20 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में लाए; सड़क पर लगाई पंगत

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने विशेष इंतजाम किए। यातायात व्यवस्था के लिए मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाई गई और वाहनों की पार्किंग के लिए अलग से स्थान तय किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राथमिक उपचार केंद्र और एबुलेंस की व्यवस्था की गई। ताकि आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो सके। ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने भी प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराई।