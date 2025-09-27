Rajasthan: ‘अब CM से करूंगा बात’, थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले पर मंत्री का बड़ा बयान

तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के अन्तर जिला स्थानान्तरण अनिवार्य रूप से करने, पुरानी पेंशन योजना को पूर्णरूपेण लागू करने, सम्पूर्ण सेवाकाल में कुल चार ए.सी.पी. परिलाभ 7-14-21-28 देने, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत सभी शिक्षकों को मूल वेतन का 10 प्रतिशत ग्रामीण भत्ता देने की मांग की गई और इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए शिक्षा विभाग में प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों सहित विभाग में कार्यरत पंचायत सहायक, मदरसा शिक्षक, कुक कम हेल्पर आदि को नियमित करने, नियमित होने तक इन सभी के मानदेय में 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने, संस्कृत शिक्षा विभाग में अराजपत्रितों का कैडर (भर्ती एवं स्थानान्तरण) संभाग स्तर पर करने आदि की मांग रखी।