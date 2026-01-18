टोंक में बारूद बनाने का कारखाना पकड़ा, हथियारों के पुर्जों का जखीरा मिला, बंदूक की नाल और कैप समेत अन्य औजार बरामद

पुलिस टीम को जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी राजू और अतीक विस्फोटक सामग्री की सप्लाई खरीदारों की ओर से लेने पर स्वयं ही करते थे। पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि पकड़ा गया विस्फोटक खेतों में खड़ी फसल को मवेशियों से बचाने के लिए किसान धमाके के रूप में करते थे। वहीं, जंगल में जानवरों का शिकार करने वाले शिकारी भी बारूद, टोपी और छर्रे ले जाते थे। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। इसमें शिकारियों का पता लगाया जा रहा है।