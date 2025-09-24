Isarda Dam: दूसरे चरण के निर्माण कार्य से पहले किसान लामबंद, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी, जानें वजह

महापंचायत में अरनिया केदार सहित एक दर्जन गांवों के जनप्रतिनिधि और किसान शामिल हुए। महापंचायत में 15 सूत्रीय मांगों पर किसानों के बीच सहमति बनी। किसानों की मांग है कि इसरदा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली सपूर्ण जमीन को सिंचित भूमि मानकर ही मुआवजा दिया जाए। साथ ही 15 सूत्रीय मांग में इसरदा बांध की प्रस्तावित पूर्ण भराव क्षमता 262 आरएल मीटर के मुकाबले 258 आरएल मीटर तक ही रखी जाने की भी मांग रखी गई। इन 15 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। किसानों ने महापंचायत में चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग को अनसुना किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।