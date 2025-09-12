ईसरदा बांध पर क्रेशर मशीन में आने से मजदूर की मौत, परिजनों ने 22 घंटे बाद उठाया शव इन मांगों पर बनी सहमति

उन्होंने कम्पनी के खिलाफ प्रदर्शन किया और मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी व मुआवजा की मांग की। मांग पूरी नहीं होने तक शव को मशीन से नहीं निकालने दे रहे थे। बुधवार देर रात तक उनियारा एसडीएम शत्रुघ्न सिंह गुर्जर, तहसीलदार उनियारा प्रवीण सैनी एवं ग्रामीणों के बीच की दौर की वार्ता कम्पनी के अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। लेकिन देर रात तक सहमति नहीं हुई। इससे शव क्रेशर मशीन के पास ही रखा रहा।