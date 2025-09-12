Patrika LogoSwitch to English

Monsoon 2025: राजस्थान में इस मानसून सीजन में जमकर बारिश, इन 11 जिलों में बना नया रिकॉर्ड

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में इस बार मानसून पूरी तरह मेहरबान रहा। अच्छी बात ये रही कि इस बार राजस्थान के सभी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 12, 2025

New-Rain-Record-in-Rajasthan-1
राजस्थान में बारिश। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में इस बार मानसून पूरी तरह मेहरबान रहा। प्रदेश में भारी बारिश के कई नदियां अभी भी उफान पर है। वहीं, बीसलपुर सहित कई बांध अभी भी छलक रहे हैं। अच्छी बात ये रही कि इस बार राजस्थान के सभी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई। राजस्थान में कुल 703.3 MM बारिश हुई, जो सामान्य वर्षा 410.1 से 72 प्रतिशत अधिक रही। वहीं, प्रदेश के 11 जिलों में बारिश में नया रिकॉर्ड बनाया। अजमेर, बारां, बूंदी, दौसा सहित 11 जिलों में 100 फीसदी से अधिक बारिश दर्ज की गई।

मौसम विभाग की मानें तो अभी मानसून गया नहीं है। नया वेदर सिस्टम शुरू होने से प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार मानसून नया रिकॉर्ड बना सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि 16 सितंबर तक प्रदेश में मानसून शुष्क रहेगा। लेकिन, 17 सितंबर से फिर बारिश का दौर शुरू होगा, जो एक सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है।

इन 11 जिलों बना नया रिकॉर्ड

राजस्थान के सभी जिलों में वैसे तो औसत से अधिक बारिश दर्ज की गई। लेकिन, 11 जिलों में बारिश का नया रिकॉर्ड बन गया। मौसम विभाग के 1 जून से 11 सितंबर तक के आंकड़ों पर नजर डाले तो प्रदेश के 11 जिलों में औसत से 100 फीसदी से अधिक बारिश दर्ज की गई। जिनमें अजमेर, बारां, बूंदी, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, सीकर, हनुमानगढ़, नागौर, टोंक और श्रीगंगानगर जिले शामिल रहे।

जिलेवार 1 जून से 11 सितंबर तक... कहां कितनी बारिश

जिलाबारिश हुई (मिमी)सामान्य (मिमी) अधिक
अजमेर862.6431.6100%
अलवर727.6510.543%
बांसवाड़ा1095.5818.434%
बारां1582.1786.6101%
भरतपुर782.5505.355%
भीलवाड़ा998.1569.475%
बूंदी1230.4611.8101%
चित्तौड़गढ़846.9683.924%
दौसा1240.2561.3121%
धौलपुर1123.7539.5108%
डूंगरपुर828.4656.026%
जयपुर911.9495.484%
झालावाड़1132.1829.436%
झुंझुनूं677.1381.478%
करौली1073.7564.490%
कोटा1222.3696.476%
प्रतापगढ़1161.8848.637%
राजसमंद815.7502.162%
सवाई माधोपुर1316.1626.5110%
सीकर790.3384.8105%
सिरोही1073.8826.130%
टोंक1132.0538.5110%
उदयपुर819.7570.544%
बाड़मेर384.8258.849%
बीकानेर382.3233.864%
चूरू630.3311.6102%
हनुमानगढ़574.7233.3146%
जैसलमेर223.7168.633%
जालोर765.3394.494%
जोधपुर500.5277.181%
नागौर726.8351.8107%
पाली830.6465.179%
श्रीगंगानगर451.8191.5136%

हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा, यहां भी जमकर बरसे बदरा

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अजमेर में 862.6, अलवर में 727.6, बांसवाड़ा में 1095.5, बारां में 1582.1, भरतपुर में 782.5, भीलवाड़ा में 998.1, बूंदी में 1230.4, चित्तौड़गढ़ में 846.9, दौसा में 1240.2, धौलपुर में 1123.7, डूंगरपुर में 828.4, जयपुर में 911.9, झालावाड़ में 1132.1, झुंझुनूं में 677.1, करौली में 1073.7, कोटा में 1222.3, प्रतापगढ़ में 1161.8, राजसमंद में 815.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

इसके अलावा सवाई माधोपुर में 1316.1, सीकर में 790.3, सिरोही में 1073.8, टोंक में 1132, उदयपुर में 819.7, बाड़मेर में 384.8, बीकानेर में 382.3, चूरू में 630.3, हनुमानगढ़ में 574.7, जैसलमेर में 223.7, जालोर में 765.3, जोधपुर में 500.5, नागौर में 726.8, पाली में 830.6 और श्रीगंगानगर में 451.8 मिमी बारिश हुई।

12 Sept 2025 01:28 pm

