Monsoon 2025: राजस्थान में इस मानसून सीजन में जमकर बारिश, इन 11 जिलों में बना नया रिकॉर्ड

जयपुर। राजस्थान में इस बार मानसून पूरी तरह मेहरबान रहा। प्रदेश में भारी बारिश के कई नदियां अभी भी उफान पर है। वहीं, बीसलपुर सहित कई बांध अभी भी छलक रहे हैं। अच्छी बात ये रही कि इस बार राजस्थान के सभी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई। राजस्थान में कुल 703.3 MM बारिश हुई, जो सामान्य वर्षा 410.1 से 72 प्रतिशत अधिक रही। वहीं, प्रदेश के 11 जिलों में बारिश में नया रिकॉर्ड बनाया। अजमेर, बारां, बूंदी, दौसा सहित 11 जिलों में 100 फीसदी से अधिक बारिश दर्ज की गई।