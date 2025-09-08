उत्तराखंड बन रहा बीसलपुर, बांध के निकट बार-बार भूस्खलन; सड़क मार्ग हो रहा बाधित

गत 18 जुलाई को वन मंत्री संजय शर्मा ने बीसलपुर बांध का दौरा किया था। तब जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी व परियोजना अभियंताओं की ओर से वन मंत्री को भूस्खलन वाली जगह का निरीक्षण करवाया था। वन मंत्री की ओर से मौके पर मौजूद वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर जल्द ही उक्त भूस्खलन वाली जगह पर विकास कार्य कराए जाने के आदेश दिए थे। मगर उसके डेढ़ माह बाद भी वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके चलते इन दिनों फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।