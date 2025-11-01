Tonk: लगातार 8 साल से बिना स्कूल गए सैलरी ले रही थी शिक्षका, अकाउंट में पहुंचे 20,76,520 रुपए, विभाग ने लिया ये एक्शन

कोतवाली थाना प्रभारी भंवरलाल मीणा ने बताया कि यह मामला वर्ष 2014 में ही सामने आया गया था। ऐसे में रिपोर्ट उस समय ही दर्ज होकर रिकवरी होनी चाहिए थी। कई तथ्य अभी सामने आने बाकी है। थाने में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक वेतन बनाने वाले से लेकर वेतन जारी करने तक के अधिकारी-कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी। इस शिक्षका को वर्ष 2014 में सेवा मुक्त किया जा चुका है लेकिन तब भी रिकवरी नहीं की गई।