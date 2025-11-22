Tonk New Panchayat: टोंक जिले में पंचायतों की नई तस्वीर, अब 283 ग्राम पंचायतें, चुनावी हलचल तेज

देवली पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन पूरा हो गया है। इस प्रक्रिया में कुल 38 ग्राम पंचायतों का पुनर्सीमांकन किया गया और 10 नई ग्राम पंचायतें स्थापित की गईं। अब पंचायत समिति में कुल 48 ग्राम पंचायतें होगी। राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह पुनर्गठन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 98 के तहत किया गया। इसमें ज़लिा कलेक्टर को प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन हेतु प्रसारित करने, एक माह में आपत्तियां आमंत्रित करने और सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था। इसके पश्चात शुक्रवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम द्वारा अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार पुनर्गठित और नवसृजित ग्राम पंचायतों के चुनाव के बाद पुरानी पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और नई पंचायतें अपना कार्यभार संभालेंगी। रामथला, सिरोही, नया गांव (राजमहल), नया गांव (राजकोट), मुगलाना, सरोली, ठिकरिया कला, धुवांखुर्द, जगन्नाथपुरा और बीसलपुर। पहले से मौजूद ग्राम पंचायतों आवां, बालून्दा, बंथली, धुवांकला, नगरफोर्ट, निवारिया, नासिरदा, संथली, सीतापुरा और टोकरावास की सीमाएं यथावत रहेंगी। देवली गांव अब नगर पालिका में शामिल होने के कारण समाप्त हो गई है।