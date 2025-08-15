मानसून हो गया सक्रिय, टोंक में हुई सबसे अधिक 3.32 इंच बारिश, IMD ने 15 से 22 अगस्त के लिए दे दिया भारी बारिश का IMD ALERT

मौसम केन्द्र के अनुसार वर्तमान में बंगाल की खाड़ी व आसपास के लगे दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी आंध्रप्रदेश तट के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। (Weather Forecast) इसके आगामी 48 घंटों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान (Rajasthan Weather Update) के कुछ भागों में 15 अगस्त से और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना प्रबल है।