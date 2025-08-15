Patrika LogoSwitch to English

टोंक

मानसून हो गया सक्रिय, टोंक में हुई सबसे अधिक 3.32 इंच बारिश, IMD ने 15 से 22 अगस्त के लिए दे दिया भारी बारिश का IMD ALERT

Monsoon Active Again: जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 से 21 अगस्त व बीकानेर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में 16 से 22 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।

टोंक

Akshita Deora

Aug 15, 2025

बारिश में छाता लेकर जाते लोग (फोटो: पत्रिका)

Heavy Rain Alert: प्रदेश में गुरुवार को मानसून सक्रिय (Monsoon Active) हो गया। राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर चला। गुरुवार को सबसे अधिक बारिश (Highest Rainfall) टोंक के निवाई 3.32 इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम केन्द्र के अनुसार (Meteorological Department) चूरू, दौसा, डीग, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरतल तिजारा, कोटा, प्रतापगढ़, सीकर, टोंक में बारिश का दौर चला।

मौसम केन्द्र के अनुसार वर्तमान में बंगाल की खाड़ी व आसपास के लगे दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी आंध्रप्रदेश तट के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। (Weather Forecast) इसके आगामी 48 घंटों में आगे बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान (Rajasthan Weather Update) के कुछ भागों में 15 अगस्त से और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना प्रबल है।

Published on:

15 Aug 2025 07:30 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / मानसून हो गया सक्रिय, टोंक में हुई सबसे अधिक 3.32 इंच बारिश, IMD ने 15 से 22 अगस्त के लिए दे दिया भारी बारिश का IMD ALERT

