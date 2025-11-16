Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

टोंक के दर्जनों गांवों को मिली सौगात, यहां 3.39 करोड़ की लागत से बनेगा नया रपट; 35KM की दूरी होगी कम

Rajasthan News: आरएसडीसी की ओर से पीपलू, मालपुरा, फागी, जयपुर को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर ढूंढिया स्थित सहरोदरा नदी पर रपट निर्माण कराया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

टोंक

image

Anil Prajapat

Nov 16, 2025

Sahodra-River-in-Tonk

ढूंढिया में सहरोदरा नदी पर क्षतिग्रस्त रपट। फोटो: पत्रिका

टोंक। आरएसडीसी की ओर से पीपलू, मालपुरा, फागी, जयपुर को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर ढूंढिया स्थित सहरोदरा नदी पर रपट निर्माण कराया जाएगा। यह निर्माण 3 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से होगा। यह यह रपट हजारों ग्रामीणों के लिए जीवन-रेखा साबित होगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना से जहां क्षेत्र में सड़क सुविधा बेहतर होगी।

वहीं, पीपलू ब्लॉक के लोग मालपुरा और फागी के रास्ते सीधे राजधानी जयपुर तक आसानी से पहुंच सकेंगे। वर्तमान में लोगों को सोहेला मार्ग से होकर लगभग 35 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। नए रपट निर्माण के बाद यह दूरी काफी कम हो जाएगी, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी।

ग्रामीणों को बड़ी राहत

नए रपट निर्माण से न केवल दैनिक आवागमन सुगम होगा, बल्कि आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल तक जल्दी पहुंचाना भी संभव होगा। यह रपट सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएगा और ग्रामीणों के लिए सुविधा का माध्यम बनेगा। राजस्थान पत्रिका ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया था।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के जोधपुर में भीषण हादसा: रामदेवरा दर्शन कर लौट रहे 6 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत, टैंपो के उड़े परखच्चे
जोधपुर
Jodhpur-road-accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Nov 2025 01:21 pm

Published on:

16 Nov 2025 01:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / टोंक के दर्जनों गांवों को मिली सौगात, यहां 3.39 करोड़ की लागत से बनेगा नया रपट; 35KM की दूरी होगी कम

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Delhi Blast: राजस्थान से डॉक्टर को सुरक्षा एजेंसियों ने घर से उठाया, हाल ही में चीन से लौटा था

NIA
टोंक

IMD Rain Alert: शीतलहर के बाद आई बारिश की अपडेट, मौसम विभाग ने कर दी भविष्यवाणी, राजस्थान में यहां येलो अलर्ट जारी

टोंक

राजस्थान की हजारों महिलाओं का जलवा, खेती की नई तकनीक से कमा रहीं लाखों रुपए, 5 साल में आमदनी 3 गुना बढ़ाई

Rajasthan farmers
टोंक

Rajasthan ​​Crime: ऑनलाइन गेम में मोटे मुनाफे का दिखाता सपना… लोगों को जाल में फंसाकर जीता लग्जरी लाइफ; आरोपी गिरफ्तार

Tonk-Cyber-Crime
टोंक

ACB Action In Tonk: एसीबी ने स्टोर कीपर को दबोचा तो मजदूर ले भागा रिश्वत की राशि, नाले में फेंका नोटों का बंडल

store-keeper
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.