टोंक के दर्जनों गांवों को मिली सौगात, यहां 3.39 करोड़ की लागत से बनेगा नया रपट; 35KM की दूरी होगी कम

ढूंढिया में सहरोदरा नदी पर क्षतिग्रस्त रपट। फोटो: पत्रिका
टोंक। आरएसडीसी की ओर से पीपलू, मालपुरा, फागी, जयपुर को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर ढूंढिया स्थित सहरोदरा नदी पर रपट निर्माण कराया जाएगा। यह निर्माण 3 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से होगा। यह यह रपट हजारों ग्रामीणों के लिए जीवन-रेखा साबित होगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना से जहां क्षेत्र में सड़क सुविधा बेहतर होगी।
वहीं, पीपलू ब्लॉक के लोग मालपुरा और फागी के रास्ते सीधे राजधानी जयपुर तक आसानी से पहुंच सकेंगे। वर्तमान में लोगों को सोहेला मार्ग से होकर लगभग 35 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। नए रपट निर्माण के बाद यह दूरी काफी कम हो जाएगी, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी।
नए रपट निर्माण से न केवल दैनिक आवागमन सुगम होगा, बल्कि आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल तक जल्दी पहुंचाना भी संभव होगा। यह रपट सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएगा और ग्रामीणों के लिए सुविधा का माध्यम बनेगा। राजस्थान पत्रिका ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया था।
