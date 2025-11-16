टोंक के दर्जनों गांवों को मिली सौगात, यहां 3.39 करोड़ की लागत से बनेगा नया रपट; 35KM की दूरी होगी कम

टोंक। आरएसडीसी की ओर से पीपलू, मालपुरा, फागी, जयपुर को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर ढूंढिया स्थित सहरोदरा नदी पर रपट निर्माण कराया जाएगा। यह निर्माण 3 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से होगा। यह यह रपट हजारों ग्रामीणों के लिए जीवन-रेखा साबित होगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना से जहां क्षेत्र में सड़क सुविधा बेहतर होगी।