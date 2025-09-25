निवाई के संजय वन में बघेरा दिखा, आधा घंटे दीवार पर बैठा, गांव में मचा हड़कंप

टोंक। निवाई शहर में टोंक रोड स्थित वन विभाग के संजय वन की दीवार पर बीती रात एक बघेरा दिखने से हड़कंप मच गया। बरथल की तलाई के समीप वन विभाग की भूमि में बनी चारदीवारी पर ग्रामीणों ने एक बघेरा बैठे देखा। इसे देखने के लिए कई लोग एकत्रित हो गए। लोग अपने मोबाइल फोन में बघेरे की वीडियो और फोटो कैद करने लगे। तथा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए। देखते ही देखते बघेरे के वीडियो वायरल हो गए और लोग एक दूसरे से निवाई के संजय वन में बघेरे आने पर चर्चा करने लगे।