निवाई के संजय वन में बघेरा दिखा, आधा घंटे दीवार पर बैठा, गांव में मचा हड़कंप

टोंक। निवाई शहर में टोंक रोड स्थित वन विभाग के संजय वन की दीवार पर बीती रात एक बघेरा दिखने से हड़कंप मच गया। बरथल की तलाई के समीप वन विभाग की भूमि में बनी चारदीवारी पर ग्रामीणों ने एक बघेरा बैठे देखा। इसे देखने के लिए कई लोग एकत्रित हो गए। लोग अपने मोबाइल फोन में बघेरे की वीडियो और फोटो कैद करने लगे। तथा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए। देखते ही देखते बघेरे के वीडियो वायरल हो गए और लोग एक दूसरे से निवाई के संजय वन में बघेरे आने पर चर्चा करने लगे।
लोगों ने बघेरे की सूचना क्षेत्रीय वन प्रसार अधिकारी धारीलाल बैरवा को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।लेकिन तब तक बघेरा संजय वन में पहाड़ की ओर चला गया। वन विभाग की टीम ने बघेरे के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन बघेरा कहीं नजर नहीं आया। रेंजर धारीलाल बैरवा ने बताया कि लोगों को पहली बार बघेरा निवाई में वन क्षेत्र की भूमि में ही नजर आया है।
बघेरे के लिए गुरुवार को वन कार्मिकों की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया और बघेरे के पदचिन्ह देखे। बघेरा पानी की तलाश में तलाई के पास आ सकता है। लेकिन मौके पर पथरीली जमीन होने के कारण बघेरे के कोई पदचिन्ह नहीं मिले और ना ही वन विभाग की टीम को कहीं बघेरा नजर आया। वन विभाग की टीम लगातार चौकस है तथा बघेरे के मूमेंट पर नजर बनाए हुए है।