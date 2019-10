कवि सम्मेलन में बिखरे देशभक्ति के स्वर

टोडारायसिंह. दशहरे के उपलक्ष पर नगरपालिका मण्डल की ओर से यहां शुक्रवार रात कटला प्रांगण में आयोजित कवि सम्मेलन में कवियों की देशभक्ति, Patriotism of poets वीर, ओज व हास्य रस से जुड़ी रचनाओं को सुनने के लिए श्रोता भोर तक डटे रहे Listeners stay till dawn ।

कवि सम्मेलन की शुरुआत मुख्य अतिथि विधायक कन्हैयालाल चौधरी, अध्यक्षता कर रहे नगरपालिकाध्यक्ष संतकुमार जैन, पालिका उपाध्यक्ष रामनिवास सैनी, दुर्गा प्रसाद गौड़, पार्षद सत्यनारायण दग्धी, रामअवतार सैनी ने मां सरस्वती के चित्र समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। आगरा से आई कवियित्री सलोनी राणा ने गणेश व सरस्वती वंदना Ganesh and Saraswati Vandana कर कवि सम्मेलन की शुरुआत Poet conference begins की।

संचालन कर रहे कवि प्रदीप पंवार ने प्रस्तुत रचना हमसे अच्छें परिंदे है, जो कभी मंदिर तो कभी मस्जिद पर Temple sometime at the mosque जा बैठे। झूंझुंनू से आए कवि हरिश हिन्दूस्थानी ने देशभक्ति Hindustani patriotism से जुड़ी रचनाए प्रस्तुत कर समां बांधा।

ओज व वीर रस कवि परमानंद दाधीच ने हिन्दू-मुस्लिम एकता व देश की अखण्डता तोडऩे वालों पर तंज कसते हुए रचनाओं में जोश से दर्शकों को वंदे मातरम व भारत माता की जय के नारे बोलने पर मजबूर कर दिया।

कवियित्री सलोनी ने सारे जग की दौलत मिलती, ममता मरे।

श्याम सूरत ऐसी बसी, मैं भी मीरा सी हो गई। कवियत्रि राधिका मित्तल दिल्ली ने तमन्ना यही है दिल की तेरा दीदार हो जाए। मेरे हदृय की धडक़न तू मेरा शृंगार हो जाएं।

हास्य कवि असीम शुक्ला व संजय खत्री, कवि सरदार वाहे गुरु भाटिया ने तेरी राहों में जो, पत्थर हटा देंगे आदि अलग-अलग हास्य रचनाएं प्रस्तुत कर श्रोताओं को लोटपोट करने पर मजबूर कर दिया। कवियों की प्रस्तुति पर सुबह चार बजे तक श्रोता डटे रहे। इस दौरान पालिका ईओ भरतलाल मीणा, कनिष्ठ अभियंता ब्रजेश शर्मा आदि मौजूद थे।

अजमीढ़ जयंती आज

निवाई. श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार युवा मंडल के तत्वावधान में रविवार को अजमीढ़ जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। मंडल के अध्यक्ष गोविंद सोनी ने बताया कि रविवार को मंगल मैरिज गार्डन में अजमीढ़ जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दौरान प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।



पीपलू (रा.क.). कस्बे में मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज पीपलू द्वारा रविवार को अजमीढ़ जयंती भूतेश्वरनाथ शिवालय पर मनाई जाएगी। यह जानकारी मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज तहसील पीपलू के मंत्री सत्यनारायण सोनी ने दी।