‘मैं जिंदा हूं, सांस ले रही हूं’…82 वर्षीय वृद्धा को कागजों में ‘मृत’ घोषित कर की पेंशन बंद

टोंक। मालपुरा उपखंड के लावा गांव में सरकारी लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 82 वर्षीय जीवित महिला मूली देवी को कागजों में 'मृत' घोषित कर उनकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पिछले छह महीनों से रोक दी गई है। लावा गांव निवासी मूली देवी पत्नी सूरजकरण अब अपनी पेंशन दोबारा शुरू कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन उन्हें अब तक कोई राहत नहीं मिली है। अधिकारियों की इस चूक का खमियाजा एक बेसहारा बुजुर्ग को भुगतना पड़ रहा है।