Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टोंक

ईसरदा बांध का लोकार्पण: पीएम मोदी के बटन दबाते ही खुशी से खिल उठे लोगों के चेहरे, लाखों की आबादी को मिलेगा पानी

Isarda Dam Inaugurated: ईसरदा बांध के प्रथम चरण का कार्य लगभग पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा से सीधे प्रसारण के माध्यम से वर्चुअल लोकार्पण किया।

टोंक

Anil Prajapat

Sep 26, 2025

Isarda-Dam-5
ईसरदा बांध का लोकार्पण करते पीएम मोदी। फोटो: पत्रिका

टोंक। दौसा व सवाईमाधोपुर जिले के गांवों व शहरों को शुद्ध जल से कंठतर करने के लिए बनाए गए ईसरदा बांध के प्रथम चरण का कार्य लगभग पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा से सीधे प्रसारण के माध्यम से वर्चुअल लोकार्पण किया। बनास नदी पर ईसरदा बांध परियोजना के तैयार होने से लगभग 35 लाख आबादी के लिए पीने का पानी उपलब्ध होंगा।

इस कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से मंच पर सीधा प्रसारण दिखाया गया। समारोह में मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर बनास नदी में बनाए गए ईसरदा बांध परियोजना के प्रथम चरण के कार्य का वर्चुअल लोकार्पण किया।

लोगों के चेहरे पर दिखी खुशियां

देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर, जिला प्रमुख सरोज बंसल सहित अधिकारी-कर्मचारियों और सैकड़ों ग्रामीणों ने वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम देखा। पीएम मोदी के ईसरदा बांध का लोकार्पण करते ही लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे और तालियां गूंज उठी। बता दें कि ईसरदा बांध से लाखों की आबादी को पानी मिलेगा।

921.21 करोड़ रुपए की लागत आई

गौरतलब है कि ईसरदा बांध परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण कार्य 921.21 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दौसा जिले के लिए ईसरदा बांध से पेयजल योजना के तहत जलापूर्ति हेतु सवाई माधोपुर जिले के 170 गांव तथा बोली उपखंड के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 260. 62 करोड रुपए की जलापूर्ति योजना एवं 335.75 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास भी रिमोट का बटन दबाकर किया।

बीसलपुर पेयजल परियोजना: इंटेक पप हाउस का शिलान्यास

बांसवाड़ा में आयोजित सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना के इंटेक पप हाउस का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इसके लिए वॉल एलइडी लगाई गई। जहां लोगों ने जिले में होने वाले विकास कार्यों के साथ ही बीसलपुर में बनने वाली हाई लेवल ब्रिज का कार्यक्रम को भी देखा। कार्यक्रम के दौरान बांध परियोजना के अतिरिक्त मुय अभियंता देवी बेनीवाल, उपखंड अधिकारी देवली रूबी अंसार, अधीक्षण अभियंता प्रहलाद राय खोईवाल, अधिशासी अभियंता मनीष बंसल, सहायक अभियंता दिनेश बैरवा, राजमहल सरपंच किशन गोपाल सोयल के साथ बांध परियोजना का सपूर्ण स्टाफ व ग्रामीण मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

PM Modi In Banswara: नई ट्रेनें, परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर, युवाओं को नौकरी सहित किसानों को भी मिले कई तोहफे, देखें पूरी लिस्ट
बांसवाड़ा

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2025 11:35 am

Published on:

26 Sept 2025 11:28 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / ईसरदा बांध का लोकार्पण: पीएम मोदी के बटन दबाते ही खुशी से खिल उठे लोगों के चेहरे, लाखों की आबादी को मिलेगा पानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.