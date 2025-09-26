ईसरदा बांध का लोकार्पण: पीएम मोदी के बटन दबाते ही खुशी से खिल उठे लोगों के चेहरे, लाखों की आबादी को मिलेगा पानी

टोंक। दौसा व सवाईमाधोपुर जिले के गांवों व शहरों को शुद्ध जल से कंठतर करने के लिए बनाए गए ईसरदा बांध के प्रथम चरण का कार्य लगभग पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा से सीधे प्रसारण के माध्यम से वर्चुअल लोकार्पण किया। बनास नदी पर ईसरदा बांध परियोजना के तैयार होने से लगभग 35 लाख आबादी के लिए पीने का पानी उपलब्ध होंगा।
इस कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से मंच पर सीधा प्रसारण दिखाया गया। समारोह में मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर बनास नदी में बनाए गए ईसरदा बांध परियोजना के प्रथम चरण के कार्य का वर्चुअल लोकार्पण किया।
देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर, जिला प्रमुख सरोज बंसल सहित अधिकारी-कर्मचारियों और सैकड़ों ग्रामीणों ने वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम देखा। पीएम मोदी के ईसरदा बांध का लोकार्पण करते ही लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे और तालियां गूंज उठी। बता दें कि ईसरदा बांध से लाखों की आबादी को पानी मिलेगा।
गौरतलब है कि ईसरदा बांध परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण कार्य 921.21 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दौसा जिले के लिए ईसरदा बांध से पेयजल योजना के तहत जलापूर्ति हेतु सवाई माधोपुर जिले के 170 गांव तथा बोली उपखंड के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 260. 62 करोड रुपए की जलापूर्ति योजना एवं 335.75 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास भी रिमोट का बटन दबाकर किया।
बांसवाड़ा में आयोजित सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना के इंटेक पप हाउस का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इसके लिए वॉल एलइडी लगाई गई। जहां लोगों ने जिले में होने वाले विकास कार्यों के साथ ही बीसलपुर में बनने वाली हाई लेवल ब्रिज का कार्यक्रम को भी देखा। कार्यक्रम के दौरान बांध परियोजना के अतिरिक्त मुय अभियंता देवी बेनीवाल, उपखंड अधिकारी देवली रूबी अंसार, अधीक्षण अभियंता प्रहलाद राय खोईवाल, अधिशासी अभियंता मनीष बंसल, सहायक अभियंता दिनेश बैरवा, राजमहल सरपंच किशन गोपाल सोयल के साथ बांध परियोजना का सपूर्ण स्टाफ व ग्रामीण मौजूद रहे।