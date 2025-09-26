ईसरदा बांध का लोकार्पण: पीएम मोदी के बटन दबाते ही खुशी से खिल उठे लोगों के चेहरे, लाखों की आबादी को मिलेगा पानी

बांसवाड़ा में आयोजित सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से बीसलपुर-टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना के इंटेक पप हाउस का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इसके लिए वॉल एलइडी लगाई गई। जहां लोगों ने जिले में होने वाले विकास कार्यों के साथ ही बीसलपुर में बनने वाली हाई लेवल ब्रिज का कार्यक्रम को भी देखा। कार्यक्रम के दौरान बांध परियोजना के अतिरिक्त मुय अभियंता देवी बेनीवाल, उपखंड अधिकारी देवली रूबी अंसार, अधीक्षण अभियंता प्रहलाद राय खोईवाल, अधिशासी अभियंता मनीष बंसल, सहायक अभियंता दिनेश बैरवा, राजमहल सरपंच किशन गोपाल सोयल के साथ बांध परियोजना का सपूर्ण स्टाफ व ग्रामीण मौजूद रहे।