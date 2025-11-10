Bisalpur Dam: बजरी से रिसते पानी ने रोका बीसलपुर डेम का गेट, आधा मीटर तक खुले गेट से निकासी जारी

बीसलपुर डेम से पानी की निकासी जारी, पत्रिका फोटो
जयपुर शहर की लाइफ लाइन बीसलपुर डेम ने इस बार पहले के कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। पोस्ट मानसून के बाद डेम के बंद हुए गेट पानी की तेज आवक के साथ ही फिर से खोलने पड़े हैं। सोमवार सुबह तक डेम के एक रेडियल गेट खुला है और पानी की निकासी लगातार जारी है। जल संसाधन विभाग ने अगले तीन चार दिन और डेम से पानी की निकासी जारी रहने का अनुमान जताया है।
जल संसाधन विभाग के एक्सईएन मनीष बंसल ने बताया कि इन दिनों भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और आसपास के इलाकों में बारिश का दौर समाप्त होने के बाद भी बीसलपुर डेम में पानी की आवक अब तक बनी हुई है। बनास नदी में 10 से 12 मीटर हाइट तक बजरी जमा है और इसी बजरी का पानी रिसकर त्रिवेणी में पानी के बहाव को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। बीते 24 घंटे में त्रिवेणी में पानी का थोड़ा कम हुआ है जिसके कारण डेम के गेट संख्या 11 की हाइट घटाकर आधा मीटर की गई है और डेम से 3005 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड नहरों में छोड़ा जा रहा है। आगामी तीन चार दिन और डेम का गेट खुले रहने की संभावना है।
जल संसाधन विभाग के एक्सईएन मनीष बंसल ने बताया कि इन दिनों भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और आसपास के इलाकों में बारिश का दौर समाप्त होने के बाद भी बीसलपुर डेम में पानी की आवक अब तक बनी हुई है। बनास नदी में 10 से 12 मीटर हाइट तक बजरी जमा है और इसी बजरी का पानी रिसकर त्रिवेणी में पानी के बहाव को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। बीते 24 घंटे में त्रिवेणी में पानी का थोड़ा कम हुआ है जिसके कारण डेम के गेट संख्या 11 की हाइट घटाकर आधा मीटर की गई है और डेम से 3005 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड नहरों में छोड़ा जा रहा है। आगामी तीन चार दिन और डेम का गेट खुले रहने की संभावना है।
अच्छे मानसून के कारण इस साल बीसलपुर डेम ने पुराने कई कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए हैं। सर्वाधिक दिनों तक छलकने का रिकॉर्ड भी इस साल डेम ने बनाया है। वर्ष के एक सीजन में 109वें सर्वाधिक दिन तक बीसलपुर डेम इस साल छलकने का नया कीर्तिमान बना चुका है। वहीं डेम से सर्वाधिक पानी की निकासी का रिकॉर्ड भी इस साल टूट गया है। बीसलपुर डेम से 137 टीएमसी से ज्यादा पानी की मात्रा की निकासी इस साल आज तक नहरों में हो चुकी है।
बड़ी खबरेंView All
टोंक
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग