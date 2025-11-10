Bisalpur Dam: बजरी से रिसते पानी ने रोका बीसलपुर डेम का गेट, आधा मीटर तक खुले गेट से निकासी जारी

जल संसाधन विभाग के एक्सईएन मनीष बंसल ने बताया कि इन दिनों भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और आसपास के इलाकों में बारिश का दौर समाप्त होने के बाद भी बीसलपुर डेम में पानी की आवक अब तक बनी हुई है। बनास नदी में 10 से 12 मीटर हाइट तक बजरी जमा है और इसी बजरी का पानी रिसकर त्रिवेणी में पानी के बहाव को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। बीते 24 घंटे में त्रिवेणी में पानी का थोड़ा कम हुआ है जिसके कारण डेम के गेट संख्या 11 की हाइट घटाकर आधा मीटर की गई है और डेम से 3005 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड नहरों में छोड़ा जा रहा है। आगामी तीन चार दिन और डेम का गेट खुले रहने की संभावना है।