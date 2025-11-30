Rajasthan News: ‘कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही… लोग कर रहे आत्महत्या’, SIR पर सचिन पायलट का बड़ा बयान

सचिन पायलट ने कहा कि SIR पहली बार नहीं हो रही है। पहले SIR होती थी, तब हमें पता नहीं चलता था। लेकिन, आज देखे सात राज्यों में कितने बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। जो गलत नाम है वो कटने चाहिए। लेकिन, जो जायज ना है, वो नहीं कटने चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष संस्था के रूप में काम करना चाहिए। क्योंकि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण केवल निर्वाचन आयोग का काम है न कि किसी राजनीतिक दल का। पायलट ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कोई भी गरीब, दलित, आदिवासी, बुजुर्ग किसी भी कारण से अपने अधिकार से वंचित न हो।