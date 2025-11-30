Rajasthan News: ‘कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही… लोग कर रहे आत्महत्या’, SIR पर सचिन पायलट का बड़ा बयान

सचिन पायलट। फोटो: पत्रिका
टोंक। पूर्व उपमुख्यमंत्री व टोंक विधायक सचिन पायलट ने निर्वाचन आयोग के हालिया रवैये पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट को लेकर जनता में संदेह और चिंता बढ़ी है। सचिन पायलट ने कहा कि पहले कभी देश में ऐसा माहौल नहीं था, जहां लोग अपने वोटर लिस्ट में नाम कटने को लेकर चिंतित रहे हो। लेकिन इस बार बिहार में नाम कटने की घटनाओं के बाद लोगों में गहरी चिंता पैदा हुई है।
पायलट शनिवार को टोंक विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे गए और अब जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें लोगों को बहुत कम समय दिया गया है। इस तनावपूर्ण स्थिति में कुछ लोग आत्महत्या कर रहे है जो कि सरकार और निर्वाचन आयोग के कामकाज पर सवाल उठाता है। यह स्पष्ट संकेत है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है।
सचिन पायलट ने कहा कि SIR पहली बार नहीं हो रही है। पहले SIR होती थी, तब हमें पता नहीं चलता था। लेकिन, आज देखे सात राज्यों में कितने बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। जो गलत नाम है वो कटने चाहिए। लेकिन, जो जायज ना है, वो नहीं कटने चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष संस्था के रूप में काम करना चाहिए। क्योंकि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण केवल निर्वाचन आयोग का काम है न कि किसी राजनीतिक दल का। पायलट ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कोई भी गरीब, दलित, आदिवासी, बुजुर्ग किसी भी कारण से अपने अधिकार से वंचित न हो।
कांग्रेस पार्टी ने देश में यह अभियान चलाया है ताकि किसी भी नागरिक को चाहे वह गरीब हो दलित हो या आदिवासी उनके मतदान अधिकार से वंचित न किया जाए। पायलट ने निर्वाचन आयोग से अपील करते हुए कहा कि उसे निष्पक्षता से काम करना चाहिए और यदि आयोग किसी राजनीतिक दबाव में काम करता है तो यह जनता और कांग्रेस पार्टी के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।
सचिन पायलट कारोला व ग्राम पंचायत देवली भांची पहुंचे। इसके बाद हरचन्देड़ा गांव में ग्रामीणों से मुलाकात की। लोगों की समस्याएं जानी और जल्द समस्या समाधान को कहा। इसके बाद पायलट टोंक शहर के निवाई दरवाजा तकिया क्षेत्र में जनसंपर्क करने पहुंचे। यहां भी लोगों से बातचीत की।
रविवार को पायलट का दौरा सुबह 10 बजे अलियारी से शुरू होगा। इसके बाद 11 बजे ग्राम क्यारिया व ग्राम पंचायत बरवास का दौरा शामिल है। दोपहर 12 बजे ग्राम अमीनपुरा, ग्राम पंचायत मेहन्दवास में जनसंपर्क और एक बजे ग्राम पंचायत भरनी में लोगों से मुलाकात करेंगे। दोपहर 2 बजे ग्राम गुलाबपुरा, ग्राम पंचायत लवादर में दौरे के कार्यक्रम का समापन होगा।
